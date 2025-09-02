Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: per Izraelio smūgius žuvo 13 žmonių

Civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad Izraelio karo lėktuvai miesto pietvakariuose atakavo gyvenamojo namo viršutinį aukštą, pražudydami 10 žmonių.
M. Bassalas teigė, kad Izraelio sraigtasparniai taip pat smogė vakarinėje miesto dalyje esančiam butui, pražudydami dar tris žmonės ir dar kelis sužeisdami.
Izraelio pajėgos ruošiasi puolimui, siekdamos užimti Gazą, didžiausią palestiniečių teritorijos miestą, pastarosiomis dienomis intensyvindamos vietos bombardavimą ir perspėdamos apie neišvengiamą evakuaciją.
JT duomenimis, Gazos mieste ir jo apylinkėse, kur paskelbtas badas, šiuo metu gyvena apie milijonas žmonių.
Karą Gazos Ruože sukėlė precedento neturintis palestiniečių grupuotės „Hamas“ puolimas prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, iš jų 47 tebėra laikomi Gazos Ruože, o apie 20, manoma, yra gyvi.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 63 557 palestiniečių, daugiausia civilių, gyvybes. JT šiuos duomenis laiko patikimais.
