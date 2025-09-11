Įtariamasis, profesinėje mokykloje subadęs mokytoją, galėjo turėti religinių motyvų

„Pradinė konfiskuotų duomenų laikmenų analizė rodo, kad nusikaltimas buvo padarytas dėl religinių motyvų“, – Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės parlamento vidaus reikalų komitetui sakė Herbertas Reulas (Herbertas Roilas).
Rugsėjo 5 dieną Vokietijos vakaruose esančiame Esene, profesinėje mokykloje peiliu buvo sužalota mokytoja.
Policija pranešė sulaikiusi pabėgti bandžiusį įtariamąjį.
Eseno profesinėje mokykloje siūlomos mitybos, namų ūkio ekonomikos ir sveikatos mokslų programos, sakoma jos interneto svetainėje.
Vokietijos dienraštis „Bild“ pranešė, kad per išpuolį dėl dūrio į pilvą nukentėjusi mokytoja buvo skubiai operuojama.
