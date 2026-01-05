Sulėtėjo Vokietijos perėjimas prie atsinaujinančiosios energijos

Ankstesniais metais šis rodiklis augo sparčiai, didžiausiai Europos ekonomika siekiant iki 2030-ųjų žaliosios energijos dalį padidinti iki 80 procentų.
Tačiau praėjusiais metais elektros energija iš tokių šaltinių kaip vėjo, saulės jėgainės ir hidroelektrinės sudarė 58,8 proc. viso derinio, tai yra tik šiek tiek daugiau nei 58,5 proc. 2024-aisiais, skelbia energetikos reguliavimo institucija.
2021 metais šis rodiklis buvo 43 procentai.
Reguliavimo institucijos teigimu, vėjo energetika, kuri išliko didžiausiu Vokietijos elektros energijos šaltiniu, dalis pernai šiek tiek sumažėjo, o saulės energijos dalis padidėjo dėl gamybos pajėgumų augimo.
Ekonomikos ministrė Katherina Reiche keletą kartų tvirtino neatmetanti atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos dalies augimo lėtėjimo, daugiau dėmesio skiriant dujų energetikos plėtrai ir saulės energetikos subsidijavimo ribojimui.
Kancleris Friedrichas Merzas atmetė tokių planų kaip kenkiančių kovai su klimato kaita kritiką, teigdamas, kad jo vyriausybė laikosi pragmatiškesnio požiūrio į energetikos transformavimą, kurio tikslas – išsaugoti išlaidų kontrolę.
