Italija nuteisė dešimtis gangsterių iš trijų mafijos grupuočių

Gegužę prasidėjusiame teismo procese dalyvavo kaltinamieji, susiję su Kalabrijos „‘Ndrangheta“, Sicilijos „Cosa Nostra“ ir Neapolyje šaknis turinčia „Camorra“. Visi apkaltinti tuo, ką prokurorai pavadino pelningu „konsorciumu“ Lombardijoje.
Teismas taikė pagreitintą sutrumpintą procesą ir skyrė 62 kaltinamiesiems iki 16 metų laisvės atėmimo bausmes bei nusprendė, kad dar 45 stos prieš visos apimties teismą, pranešė Italijos žiniasklaida.
Teismo procesas, pavadintas „Hidra“ pagal mitologinę pabaisą su daugybe galvų, yra vienas didžiausių, susijusių su Italijos organizuotų nusikalstamų grupuočių sandoriais toli nuo jų pietinių tvirtovių.
Galingos „‘Ndrangheta“ šeimos ir mažesniu mastu „Cosa Nostra“ bei „Camorra“ sėkmingai įsiskverbė į šalies šiaurės ekonomiką per nekilnojamojo turto valdymą, statybos projektų kontrolę ir investicijas į restoranus ar kitas pelningas įmones.
Milano prokurorai teigė, kad trys grupuotės susitarė bendradarbiauti ir sudarė retą sąjungą, kad įvykdytų nusikaltimus nuo turto prievartavimo ir prekybos narkotikais iki pinigų plovimo ir piktnaudžiavimo Italijos mokesčių lengvatų schema, skirta energiją taupantiems statybos darbams.
Teisėjas sutiko su prokurorų argumentu, kad trijų grupių nariai sudarė asociaciją, pranešė Italijos naujienų agentūra ANSA.
Teismo proceso metu buvo nustatyta, kad Milano ir Varezės apylinkėse 2020 ir 2021 m. įvyko 21 susitikimas. Per šiuos susitikimus mafijos nariai tariamai kartu nusprendė, kur sutelkti savo pastangas, įskaitant į sutartis dėl valymo paslaugų ar automobilių stovėjimo aikštelių.
Kaltinamasis Giancarlo Vestiti, atstovaujantis Romoje veikiančiai mafijos grupės „Camorra“ Senese šeimai, prokurorų paviešintame perimtame telefono pokalbyje su kolega džiaugėsi, kaip viskas pasikeitė be nė vieno šūvio, pranešė vietos žiniasklaida.
Per teismo procesą taip pat buvo atskleistas operacijų Lombardijoje ryšys su Sicilijos klano buvusiu vadeiva Matteo Messina Dennaro. Jis mirė 2023 m. po 30 metų slapstymosi.
Vienas iš kaltinamųjų buvo Giuseppe Fidanzati, „Cosa Nostra“ vadovo Gaetano, mirusio 2013 m., sūnus.
Teismo procesas vyko Milano Operos kalėjimo teismo salės bunkeryje, dėl grasinimų mirtimi prokurorams buvo sustiprintas saugumas ir jų policijos apsauga.
Byla prieš kaltinamuosius buvo sudėtinga. 2023 m. ikiteisminio tyrimo teisėjas atmetė daugumą prokuratūros prašymų išduoti arešto orderius, nusprendęs, kad trūksta įrodymų dėl trigubos mafijos organizacijos. Apeliaciją nagrinėjęs Italijos Aukščiausiasis Teismas galiausiai palaikė prokurorus.
