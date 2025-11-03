Per išpuolį peiliu JK traukinyje sužeistas darbuotojas giriamas kaip didvyris

„Jis ėjo dirbti savo darbo ir baigė jį būdamas didvyriu. Šiandien yra žmonių, kurie liko gyvi dėl jo veiksmų ir drąsos“, – apie šeštadienio vakarą įvykdytą išpuolį sakė transporto sekretorė Heidi Alexander (Heidi Aleksander).
H. Alexander taip pat gyrė traukinio mašinistą, sugebėjusį neplanuotai sustabdyti traukinį Rytų Anglijos Hantingdono stotyje, kad keleiviai galėtų pabėgti.
Transporto policija pranešė, kad įtariamam užpuolikui, 32-ejų Anthony Williamsui (Entoniui Viljamsui) taip pat pateikti atskiri kaltinimai dėl keliomis valandomis anksčiau šeštadienį įvykdyto pasikėsinimo nužudyti kitoje Londono traukinių stotyje.
Pirmadienį jis pasirodė teisme ir buvo suimtas.
Policija taip pat tiria, ar A. Williamsas buvo susijęs su dar trimis penktadienį ir šeštadienį įvykusiais incidentais jo gimtajame Piterbore, įskaitant išpuolį, kurio metu buvo subadytas 14-metis.
JK traukinyje šeštadienį peiliu sužeista 10 žmonių.
Sužeistas geležinkelių įmonės darbuotojas tebėra ligoninėje, jo būklė kritinė, bet stabili.
Tuo metu futbolo klubas „Scunthorpe United“ savo gynėją Jonathaną Gjoshę (Džonataną Giošę) įvardijo kaip vieną iš aukų ir pridūrė, kad jis gydomas stacionare dėl sužalojimų, kurie nekelia pavojaus gyvybei.
Traukinys šeštadienį apie 19 val. 40 min. vietos (21 val. 40 min. Lietuvos) laiku važiavo iš Šiaurės rytų Anglijos į Londono Kings Kroso traukinių stotį.
Keleiviai pasakojo matę traukinyje bėgančias aukas su durtinėmis žaizdomis.
„Didvyriški veiksmai“
Policijos viršininkas Stuartas Cundy (Stiuartas Kandis) taip pat gyrė sužeistą geležinkelių įmonės darbuotoją.
„Peržiūrėjęs traukinio vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, galiu pasakyti, kad geležinkelio darbuotojo veiksmai buvo tiesiog didvyriški ir neabejotinai padėjo išgelbėti žmonių gyvybes“, – teigė jis.
Keturi žmonės vis dar gydomi ligoninėje, bet jų gyvybei pavojus negresia.
H. Alexander sakė, kad artimiausiomis dienomis traukiniuose dažniau patruliuos policijos pareigūnai, siekiant nuraminti visuomenę.
Incidentas buvo „absoliučiai siaubingas“, tačiau JK geležinkelių tinklas apskritai yra viena „saugiausių viešojo transporto rūšių visame pasaulyje“, televizijai „Sky News“ sakė ji.
Ji pridūrė, kad sulaikytas vyras nebuvo žinomas kovos su terorizmu policijai ar saugumo tarnyboms.
Karūnos prokuratūros tarnybos atstovė Tracy Easton (Treisi Iston) teigė, kad A. Williamsui pateikti 10 kaltinimų dėl pasikėsinimo nužudyti. Jis taip pat buvo apkaltintas kūno sužalojimu ir peilio laikymu, susijusiu su šeštadienio vakaro incidentu.
Po ankstesnio incidento, įvykusio šeštadienio rytą traukinių stotyje Rytų Londone, jam taip pat pareikštas dar vienas kaltinimas dėl pasikėsinimo nužudyti ir peilio laikymo.
„Žinome, kokį niokojantį poveikį turėjo šeštadienio įvykiai traukinyje ir kaip šis incidentas sukrėtė visą šalį, – sakė T. Easton. – Mūsų mintys su visais nukentėjusiaisiais.“
