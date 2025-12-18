JK paskyrė diplomatą Christianą Turnerį naujuoju ambasadoriumi JAV

Šiose pareigose jis pakeis Peterį Mandelsoną (Piterį Mandelsoną), kuris buvo atleistas po pranešimų apie draugystę su velioniu seksualinį nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu (Džefriu Epsteinu).
Užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Ch. Turneris yra vienas labiausiai patyrusių JK diplomatų, ir paragino Vašingtoną pritarti jo paskyrimui.
P. Mandelsonas atleistas po to, kai laikraštis „The Sun“ ir agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad jis siuntė palaikymo žinutes J. Epsteinui, kai šio liūdnai pagarsėjusio finansininko atžvilgiu Jungtinėse Valstijose 2008-aisiais vyko tyrimas dėl lytinių nusikaltimų.
Praėjusio amžiaus pabaigoje ir šio amžiaus pradžioje P. Mandelsonas du kartus buvo priverstas atsistatydinti iš Tony Blairo (Tonio Blero) leiboristų vyriausybės dėl įtarimų nederamu elgesiu.
