Išgyveno po tragiškos žvejybos

Vaikinui pavyko išsigelbėti, tačiau džiaugtis savo sėkme jis gali tik iš dalies, mat žuvo kartu plaukę jo brolis ir pusbrolis.
Pasak portale adn.com („Anchorage Daily News“) pateikiamos publikacijos „Nepaprastai ištvermingas jaunuolis: iš apvirtusios valties Beringo jūroje išgelbėtas paauglys, kiti du rasti negyvi“ (angl. „One remarkably tough kid“: Teen rescued from overturned skiff in Bering Sea, two others found dead“, 2026 09 08), rugsėjo 7 d. žvejybiniam laivui pavyko išgelbėti paauglį – vienintelį likusį gyvą iš valties, kurios buvo ieškoma nuo rugsėjo 6-osios ryto.
Teigiama, kad tai buvo nedidelė, maždaug 5,5 metrų ilgio valtis, kuria plaukė du broliai ir jų pusbrolis.
Beringo jūroje laivelis nutolo nuo kranto ir galiausiai apvirto.
Anot straipsnyje cituojamų neįvardytų JAV pakrančių apsaugos pareigūnų, du ja plaukę vaikinai žuvo taip ir nesulaukę pagalbos.
Galiausiai apvirtusi valtis buvo pastebėta maždaug už 4 mylių į rytus nuo Šventojo Lauryno salos.
Anot pakrančių apsaugos rugsėjo 7-osios rytą, apie 10.30 val., lėktuvo „HC-130 Hercules“ įgula pastebėjo ant apvirtusios valties sėdintį paauglį ir nuleido jam plaustą su išgyvenimui skirtais reikmenimis, tačiau pačiam lėktuvui baigėsi degalai, todėl jis turėjo grįžti į bazę.
Tarnyba perdavė pranešimą 49 m žvejybinio laivo „Northwest Explorer“ kapitonui Adamui White’ui ir šis tuojau pat išplaukė nurodytos vietos link.
Išgyvenusysis kapitonui papasakojo, kad trijulė buvo išplaukusi žvejoti, tačiau valtis apvirto ir jis turėjęs ant jos praleisti net kelias dienas.
Pasak žurnalistų, pakrančių apsaugos atstovas, paklaustas apie valties apvirtimo priežastis, nenurodė konkrečios informacijos.
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