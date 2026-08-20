HRW: Rusijos sukarintų pajėgų kovotojai Malyje nužudė devynis civilius

HRW teigimu, liepos 10-ąją daugiau nei 100 Rusijos kovotojų, lydimų kelių Malio karių, auštant įsiveržė į Bomborio kaimą centriniame Mopčio regione, ieškodami džihadistų.
Organizacija pridūrė, kad Bomborį nuo 2017 metų kontroliavo su „Al-Qaeda“ siejama „Islamo ir musulmonų rėmimo grupė“ (JNIM), o jos kovotojai netoliese buvo įkūrę bazę.
„Jie įsiveržė į namus fulanių etninės grupės gyvenvietėje, ištempė žmones į lauką ir po medžiu surinko mažiausiai 80 vyrų ir berniukų“, – teigiama žmogaus teisių organizacijos pareiškime.
Fulanių etninė grupė nuolat kaltinama tuo, kad papildo džihadistų gretas didžiojoje Vakarų Afrikos dalyje.
„Ten kovotojai mušė vyrus ir berniukus, tardė juos dėl tariamų ryšių su ginkluotomis islamistų grupuotėmis ir grasino juos nužudyti, jei jie neatskleis informacijos“, – teigė HRW.
„Jie nušovė šešis civilius, kurie bandė pabėgti, o dar tris sulaikė ir nužudė – vienam iš jų buvo nukirsta galva“, – pridūrė organizacija.
Pasak HRW, Afrikos korpuso kovotojams pasitraukus, gyventojai rado devynis kūnus – penkių vyrų ir keturių vaikų, kurių amžius svyravo nuo šešių iki 17 metų.
Organizacija teigė, kad nuotoliniu būdu apklausė 13 žmonių, tarp jų – keturis išpuolio liudininkus ir devynis pilietinės visuomenės atstovus bei bendruomenės lyderius.
Ši Sahelio regiono šalis nuo 2012 metų išgyvena rimtą saugumo krizę, kurią ypač kursto su „Al-Qaeda“ ar „Islamo valstybės“ grupuote susijusių džihadistų smurtas, taip pat nusikalstamų gaujų ir ginkluotų separatistų veiksmai.
Malį valdanti chunta, atėjusi į valdžią po 2020 ir 2021 metais surengtų dviejų iš eilės perversmų, nusigręžė nuo buvusios kolonijinės valdytojos Prancūzijos ir tiek kariniu, tiek politiniu požiūriu priartėjo prie Rusijos.
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