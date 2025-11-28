Honkongo gaisro plitimą lėmė putplasčio plokštės, bambukiniai pastoliai

„Remdamiesi turima preliminaria informacija, manome, kad gaisras kilo nuo tinklo apatiniuose aukštuose (...) ir greitai plito aukštyn dėl degančių putplasčio plokščių, apimdamas daug aukštų“, – spaudos konferencijoje sakė saugumo vadovas Chrisas Tangas.
„Dėl aukštos temperatūros taip pat sudegė bambukiniai pastoliai ir apsauginis tinklas, o ugnies pažeistos bambukinės lazdos krito žemyn ir išplatino gaisrą į kitus aukštus“, – teigė jis.
Miesto priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius Andy Yeungas kiek anksčiau sakė, kad gyvenamuosiuose pastatuose, kuriuos nuniokojo baisiausias gaisras per Honkongo pastarųjų dešimtmečių istoriją, nesuveikė priešgaisrinės signalizacijos.
Per gaisrą Honkongo gyvenamųjų namų komplekse žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 128, penktadienį pranešė miesto saugumo vadovas.
Trečiadienio popietę kilęs gaisras išplito per septynis iš aštuonių daugiaaukščių komplekso pastatų.
Anksčiau penktadienį vyriausybės atstovas pranešė, kad gaisro gesinimo darbai baigti.
Tai daugiausiai aukų pareikalavęs gaisras Honkonge pastaraisiais dešimtmečiais.
