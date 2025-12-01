 Honkongo policija dėl praėjusią savaitę kilusio gaisro sulaikė tryliką žmonių

2025-12-01 10:57
BNS inf.

Honkongo policija pirmadienį pranešė, kad dėl praėjusią savaitę daugiabutyje kilusio gaisro, nusinešusio mažiausiai 146 gyvybes, sulaikė iš viso 13 žmonių.

Honkongo policija dėl praėjusią savaitę kilusio gaisro sulaikė tryliką žmonių / Scanpix nuotr.

Honkongo policijos pajėgų nusikaltimų ir saugumo direktorius Chanas Tungas teigė, kad pareigūnai „nedelsdami pradėjo išsamų tyrimą dėl netyčinės žmogžudystės“, po kurio buvo sulaikyti „iš viso 13 žmonių, įskaitant 12 vyrų ir vieną moterį“.

Tuo metu miesto vadovas pranešė, kad kai kurie išoriniai pastolių tinklai Honkongo gyvenamajame komplekse neatitiko atsparumo ugniai standartų.

„Mėginiai, paimti iš septynių vietų keturių pastatų viršutiniuose, viduriniuose ir apatiniuose aukštuose (...) neatitiko atsparumo ugniai bandymų standartų“, – spaudos konferencijoje sakė miesto vyriausiasis sekretorius Ericas Chanas.

Šiame straipsnyje:
gaisras honkonge
tyrimas

