„Hamas“ patvirtino savo lyderio Gazos Ruože Mohammedo Sinwaro mirtį

Ji tai padarė praėjus daugiau nei trims mėnesiams po to, kai Izraelis paskelbė jį nužudęs per oro smūgį.
Šeštadienį islamistų grupuotės paskelbtose nuotraukose jis matomas kartu su kitais politiniais ir kariniais lyderiais, pavadintais „karinės tarybos kankiniais“.
M. Sinwaras buvo jaunesnysis Yahyos Sinwaro (Jahjos Sinvaro), kurį Izraelis kaltina dėl 2023 metų spalio 7-ąją įvykdyto išpuolio prieš žydų valstybę, išprovokavusio tebesitęsiantį karą Gazos Ruože, brolis.
Pranešama, kad po vado Mohammedo Deifo (Mohamedo Deifo) mirties jis vadovavo „Hamas“ ginkluotajam sparnui – Ezzedine'o al Qassamo (Ezedino Kasamo) brigadoms.
Izraelis teigė, kad birželį atpažino M. Sinwaro kūną tunelyje po Europos ligonine Kan Junise, centrinėje Gazos Ruožo dalyje. Kariuomenė teigė, kad nukovė jį gegužės 13 dieną.
Karą Gazos Ruože sukėlė precedento neturintis palestiniečių grupuotės „Hamas“ puolimas prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, iš jų 47 tebėra laikomi Gazos Ruože, o apie 20, manoma, yra gyvi.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 63 371 palestiniečio, daugiausia civilių, gyvybes. JT šiuos duomenis laiko patikimais.
