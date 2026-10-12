Grynkewichas: NATO blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį užpuolimą

„Jei kas nors bus pakankamai kvailas, kad mus užpultų, mes kovosime. Sustabdysime ataką ir neleisime jiems pasiekti savo tikslų, kad ir kokie jie būtų. Trumpai tariant, užtikrinsime, kad bet koks išpuolis prieš bet kurį sąjungininką pasirodytų esąs visiškai bergždžias“, – sakydamas kalbą Varšuvoje pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, JAV generolas Alexusas Grynkewichas.
Jis taip pat sakė, kad NATO turėtų aiškiai nubrėžti Rusijai savo „raudonąsias linijas“ dėl Europoje vykdomų sabotažo išpuolių.
„Svarbu, kad sąjungininkės ir toliau tartųsi, svarstytų galimus atsakomuosius veiksmus ir užtikrintų, jog aiškiai bei glaustai informuotume rusus apie savo „raudonąsias linijas“, – Varšuvoje sakė A. Grynkewichas.
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