Graikijoje per audras nuo žaibo smūgio žuvo turistė iš Vokietijos

Valstybinė naujienų agentūra ANA pranešė, kad nelaimė įvyko paplūdimyje netoli Lardo kurorto, kur moteris vaikščiojo su savo vyru, kuris taip pat buvo sužeistas.
Graikijos civilinės saugos ministerija penktadienį pranešė, kad audros Rode bei visoje Dodekaneso salų grupėje prognozuojamos ir šeštadienį.
Ketvirtadienį Kretos saloje buvo rastas negyvas pagyvenęs piemuo. Tai įvyko per potvynį, kurį sukėlė smarkios liūtys, apgadinusios kelius ir tiltus.
Kretoje liūtys prognozuojamos iki sekmadienio.
Valstybinė televizija ERT pranešė, kad iki sekmadienio Kretoje gali iškristi tiek lietaus, kiek Atėnuose paprastai iškrenta per dvejus metus.
Nuo ketvirtadienio dėl vėjo, kurio greitis siekia iki 88 kilometrų per valandą, daugelis keltų negali išplaukti iš uostų, todėl yra sutrikęs susisiekimas su daugeliu Egėjo jūros salų.
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