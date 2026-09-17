 Generolas Bileckis įvardijo ukrainiečių kontrpuolimo tikslą

Generolas Bileckis įvardijo ukrainiečių kontrpuolimo tikslą

2026-09-17 14:30
Jūras Barauskas (ELTA)

Trečiojo armijos korpuso vadas brigados generolas Andrijus Bileckis pareiškė, kad pagrindinis operacijos „Vivaldis“ tikslas Donecko srities šiaurėje – perkelti Ukrainos pajėgas į palankias gynybines pozicijas, praneša „Ukrinform“.

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<span>Generolas Bileckis įvardijo ukrainiečių kontrpuolimo tikslą</span>
Generolas Bileckis įvardijo ukrainiečių kontrpuolimo tikslą / Ukrainos kariuomenės nuotr.

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Kalbėdamas per televiziją A. Bileckis pažymėjo, kad pagrindinė strateginė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų užduotis išlieka Donecko ir Luhansko krypčių bei pačių Donecko ir Luhansko sričių gynyba.

Jo teigimu, Ukrainos pajėgos nesiekia užimti kuo daugiau teritorijos.

„Mes ten nekovojame dėl dešimčių, šimtų, o kartais ir tūkstančių kvadratinių kilometrų. Kovojame, pirmiausia, dėl palankių gynybinių pozicijų“, – nurodė korpuso vadas.

A. Bileckis pridūrė, kad operacija „Vivaldis“ yra skirta būtent tam, kad Ukrainos pajėgos būtų perkeltos į tokias pozicijas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 15 d. A. Bileckis patvirtino pranešimus apie Ukrainos puolimą šiaurinėje Donecko srities dalyje. Iki šiol gynybos pajėgos išvalė 75 kvadratinius kilometrus ir išlaisvino 10 kvadratinių kilometrų teritoriją.

Šiame straipsnyje:
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Ukrainos kontrpuolimas
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