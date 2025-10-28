Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: Izraelis surengė mažiausiai tris oro antskrydžius

„Nepaisant paliaubų susitarimo, okupantai dabar bombarduoja Gazos Ruožą, surengę mažiausiai tris oro antskrydžius“, – naujienų agentūrai AFP sakė agentūros atstovas Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas).
Liudininkai agentūrai AFP teigė girdėję sprogimus.
Izraelio premjeras, apkaltinęs palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ pažeidus tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų susitarimą, kiek anksčiau antradienį įsakė kariuomenei suduoti intensyvius smūgius Gazos Ruožui.
„Po saugumo konsultacijų ministras pirmininkas Netanyahu nurodė kariuomenei nedelsiant suduoti galingus smūgius Gazos Ruože“, – teigiama premjero biuro paskelbtame pranešime.
Prieš tai B. Netanyahu pranešė, kad dalis islamistų grupuotės „Hamas“ naktį grąžinto įkaito palaikų priklauso prieš beveik dvejus metus Izraelio karių Gazos Ruože rastam įkaitui.
Izraelio ministras pirmininkas tuomet pareiškė, kad tai yra „akivaizdus paliaubų susitarimo pažeidimas“.
