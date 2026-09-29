Estija: už gynybos bendrovės „Milrem Robotics“ pastato padegimą atsakinga Rusija

„Šiandien galime visiškai užtikrintai teigti, kad rugpjūčio 15-osios naktį Estijoje įvykdytas „Milrem“ padegimas buvo Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų užsakyta diversija. Vidaus saugumo tarnyba tokią išvadą padarė išsamiai įvertinusi surinktą informaciją“, – sakė ministras pirmininkas Kristenas Michalas.
Pasak premjero, ši diversija yra platesnės Rusijos kampanijos Europoje dalis, kuria siekiama įbauginti Estiją ir priversti ją mažinti paramą Ukrainai bei spaudimą Rusijai.
„Tokia veikla yra visiškai nepriimtina ir neatsakinga“, – pabrėžė K. Michalas.
Jo teigimu, tai taip pat rodo didėjantį Maskvos beviltiškumą Rusijai nesugebant pasiekti savo agresijos prieš Ukrainą tikslų.
Kartu premjeras patikino, kad Estija stiprina savo pasirengimą ir vidaus saugumą, siekdama atremti tokią Rusijos veiklą.
„Estijos valstybė pajėgi užtikrinti savo saugumą. Dėl stiprių saugumo ir teisėsaugos institucijų Estijoje priešui itin sunku vykdyti tokias operacijas, o panašiai veiklai ir anksčiau buvo užkirstas kelias. Tokiais veiksmais Rusija negali mūsų įbauginti ar pakeisti mūsų politikos“, – sakė premjeras.
Žada didinti spaudimą Rusijai
Užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna patikino, kad Estijos atsakas bus visiškai priešingas tam, ko siekia Rusija.
„Kartu su savo sąjungininkais ir partneriais Europoje bei už jos ribų didinsime spaudimą Rusijai, griežtinsime sankcijas ir ieškosime papildomų būdų apriboti Rusijos piliečių keliones į Europą. Taip pat toliau teiksime ir didinsime visapusišką paramą Ukrainai. Rusijos mėginimai mus įbauginti nesumažins mūsų ryžto – jie jį tik sustiprins“, – sakė M. Tsahkna.
Vidaus saugumo tarnybos (KAPO) generalinio direktoriaus Margo Pallosono teigimu, Rusijos rengiamų provokacijų ir diversijų grėsmė išlieka.
„Rusijos specialiosios tarnybos Europoje ir toliau mėgina verbuoti žmones ir vykdyti įtakos operacijas, be kita ko, siekdamos rengti diversijas. Organizacijoms ir gynybos pramonės bendrovėms, prisidedančioms prie paramos Ukrainai, kyla didesnė grėsmė. Vidaus saugumo tarnyba rekomenduoja joms stiprinti fizinės ir kibernetinės apsaugos priemones“, – sakė M. Pallosonas.
„Estijos saugumo institucijos atidžiai stebi Rusijos veiklą ir prevencijos srityje glaudžiai bendradarbiauja tiek su Estijos bendrovėmis, tiek su tarptautiniais partneriais. Estija yra saugi šalis, o mūsų tikslas – užtikrinti, kad ji tokia ir liktų“, – pridūrė jis.
Tyrimas tęsiamas
Baudžiamasis tyrimas dėl tikslių incidento aplinkybių tęsiamas, tačiau iki šiol per baudžiamąjį procesą surinkta pirminė informacija taip pat rodo, kad išpuolis buvo užsakytas. Įtariamieji, kurie, kaip manoma, tiesiogiai įvykdė padegimą, yra sulaikyti ir suimti, todėl grėsmės nebekelia.
Rugpjūčio 15-osios naktį Talino Lasnamėjės rajono Betooni gatvėje esančiame gynybos pramonės bendrovės „Milrem Robotics“ naudojamame pastate kilo gaisras. Tarnybos į incidentą sureagavo nedelsdamos, o gaisras buvo greitai suvaldytas. Pavojus žmonių gyvybėms nekilo.
Rugpjūčio 17 d. Latvijoje buvo sulaikyti du padegimu įtariami Latvijos piliečiai, o rugpjūčio 18 d. – trečias įtariamasis. Per kratas su šiais asmenimis susijusiose vietose Latvijoje buvo paimta daug duomenų laikmenų ir daiktų, kurie galėjo būti panaudoti padegimui.
Rugsėjo 17–18 d. Latvija perdavė visus tris įtariamuosius Estijai.
Gynybos bendrovė „Milrem Robotics“, bendradarbiaudama su Europos Sąjungos šalimis, tiekia Ukrainai bepiločius antžeminius aparatus „THeMIS“.
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