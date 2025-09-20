Dviejų patyrusių medžiotojų išvyka baigėsi tragiškai: abu rasti negyvi

Patyrę medžiotojai Andrew Porteris ir Ianas Stasko buvo rasti negyvi Rio Grande nacionaliniame miške Kolorado valstijoje (JAV), rašo „People“.
25-erių A. Porteris ir jo bendraamžis I. Stasko rugsėjo 11 d. atvyko į Rio De Los Pinos tako pradžią, kur turėjo medžioti briedžius.
Paskutinis kontaktas buvo užmegztas tos pačios dienos popietę, kai A. Porteris pasidalijo savo buvimo vieta su sužadėtine Bridget Murphy.
Rugsėjo 13 d. šerifo biuro pareigūnai atvyko į Rio De Los Pinos taką, čia buvo rastas medžiotojų automobilis, jame – stovyklavimo įranga, tačiau pačių vyrų nė ženklo.
Buvo pradėta masinė paieška.
Deja, bet rugsėjo 18 d. A. Porterio teta Lynne Runkle „GoFundMe“ puslapyje, kurį sukūrė paieškai finansuoti, pranešė, kad vyrų kūnai buvo rasti.
Mirties priežastis vis dar tiriama, kūnų tapatybės taip pat dar nėra oficialiai patvirtintos, tačiau, pasak koronerio Richardo Martino, ant abiejų kūnų nebuvo jokių akivaizdžių traumos ar nusikaltimo požymių.
„Tai didelė mįslė daugeliui žmonių“, – „The Colorado Sun“ sakė R. Martinas.
