2025-09-23 07:09
Viljama Sudikienė (ELTA)

Maskvos valdžia pirmadienį patvirtino, kad Rusijos sostinę puolė dronai. Apie tai pranešė „Telegram“ kanalas „Baza“, remdamasis Maskvos mero Sergejaus Sobianino pareiškimu.

Per dronų ataką Maskvoje griaudėjo sprogimai / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Pasak pranešimo, Rusijos oro gynybos sistemos atrėmė dronų ataką Maskvoje, „visos pagalbos tarnybos“ buvo įvykio vietoje. Pranešta apie sprogimus devyniuose miesto rajonuose.

„Baza“ taip pat pranešė apie skrydžių vėlavimus Maskvos oro uostuose: devyni skrydžiai vėlavo Šeremetjevo oro uoste, šeši Vnukovo ir trys Domodedovo.

Pasak BBC, Rusijos federalinė oro transporto agentūra („Rosaviacija“) neigė pranešimus apie oro uostų uždarymą, nors patvirtino „laikinus apribojimus“ Šeremetjevo oro uoste.

Maskvos meras pareiškė, kad buvo numušti devyni dronai, pranešė BBC.

