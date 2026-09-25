Per dieninius Rusijos smūgius Kyjive žuvo penki žmonės

Tai naujausia ataka intensyvėjant smūgių bangai karo draskomos Ukrainos sostinėje.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina susiduria su vis dažnesniais dronų ir raketų smūgiais, todėl vėl ragina tiekti jai oro gynybos sistemas, įskaitant pažangias „Patriot“. Pastarąsias sistemas Ukraina tikisi gaminti ir pati, pagal JAV licencijas.
Popietę Kyjive vėl aidėjo sprogimai. Vieni žmonės bėgo į slėptuves, o kiti nekreipė dėmesio į pavojų, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Po to Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad rasti trijų žuvusių žmonių kūnai, bet netrukus paskelbė, kad žuvusiųjų jau yra keturi.
Prieš tai įvyko kita ataka, per kurią žuvo 14 metų berniukas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį išpuolį pavadino „absoliučiai žiauriu ir pasišlykštėtinu smūgiu, neturinčiu jokios karinės logikos“.
Kiek anksčiau įvykio vietoje buvę AFP žurnalistai matė gyventojus, susirinkusius aplink daugiaaukštį pastatą, kurio devintame ir dešimtame aukštuose esantys butai buvo išdegę.
Nors anksčiau Rusija į Kyjivą taikydavosi daugiausia tamsiuoju paros metu, dabar ji dažnai atakuoja ir dienomis.
Daugiaaukščiame pastate, į kurį smogta penktadienio rytą, gyvenusi Alisa Boiko teigė, kad Rusijos tikslai yra aiškūs.
Rusijos pajėgos siekia „mus kankinti“, sakė ji, „kad visi vienaip ar kitaip nukentėtų“.
Maskva vis dažniau apšaudo sostinę naujai sukurtais reaktyviniais dronais, kuriems pavyksta apeiti kai kurias Ukrainos sukurtas dronų perėmimo sistemas.
„Ieško sprendimų“
Gyventojai išreiškė viltį, kad Ukraina netrukus ras atsakomųjų priemonių prieš naujuosius dronus.
„Tai technologinės lenktynės ir technologinis karas“, – sakė Mykyta Sysojevas, rūkydamas prie savo apgadinto pastato.
„Deja, kol mes ieškome sprendimų, žmonės kentės“, – pridūrė jis.
Maskva taip pat dažniau atakuoja balistinėmis raketomis, kurias Kyjivo oro pajėgoms sunkiai sekasi perimti.
Ekspertų teigimu, JAV sukurtos „Patriot“ sistemos išlieka vienintele priemone, galinčia patikimai atremti galingas Rusijos balistines raketas.
V. Zelenskis ne kartą ragino suteikti daugiau oro gynybos priemonių, ypač „Patriot“ sistemų, taip pat ir per savo vizitą JAV šią savaitę.
„Per vėliausią mūsų susitikimą prezidentas Trumpas man pabrėžė, kad „taip, aš priėmiau galutinį sprendimą“. Ukraina gaus licencijas gaminti „Patriot“ raketas“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Liepą D. Trumpas teigė, kad būtų „gana šaunu“ suteikti Ukrainai šias licencijas, tačiau vėliau atsitraukė sakydamas, jog JAV turėtų būti „labai atsargios“ prieš suteikdamos Ukrainai leidimą.
Ukraina apie didelį „Patriot“ gaudytuvų trūkumą praneša nuo vasario, kai JAV ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, taip nukreipdami šių pažangių sistemų tiekimą.
Net jei licencijos bus suteiktos, pramoninių pajėgumų sukūrimas užtruktų ilgiau nei metus ir nepatenkintų neatidėliotinų Kyjivo poreikių.
Tuo metu pietiniame Odesos regione per pakartotinį smūgį į pašto objektą taip pat žuvo žmogus, penktadienį pranešė pareigūnai.
Lietuva penktadienį pareiškė griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masines atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).
Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota.
Pasak ministerijos, dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybes, o Rusijos užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai: jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus.
Notoje konstatuojama, kad rugsėjo 23–24 dienomis Rusijos pajėgos raketomis ir bepiločiais orlaiviais atakavo Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus. Kyjive žuvo du civiliai gyventojai, aštuoni buvo sužeisti. Charkivo ir Donecko srityse žuvo keturiolika žmonių, daugiau kaip keturios dešimtys buvo sužeisti.