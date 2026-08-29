Per dieną Ukrainos oro gynyba numušė 199 iš 224 Rusijos dronų

Šeštadienį nuo 6.30 val. iki 18 val. užpuolikai iš Rusijos paleido į Ukrainą 224 kovinius dronus, dauguma buvo reaktyviniai ir nukreipti į Kyjivą.
Pirminiais duomenimis, oro gynybos sistemos per dieną numušė arba sutrikdė 199 priešo bepiločius orlaivius. 18.20 val. Ukrainos oro erdvėje buvo aptinkama dar apie dešimt Rusijos karinių kovinių dronų.
Per Rusijos bepiločių orlaivių ataką, vykdytą visą dieną, Kyjive buvo sužeisti aštuoni žmonės, žuvo dvejų metų mergaitė. Vaikas nuo skeveldrų patyrė mirtinas žaizdas, kai priešo drono nuolaužos nukrito parke.