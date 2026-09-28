Dėl Rusijos smūgių stabdoma didžiausia Ukrainos plieno gamykla

„ArcelorMittal“ penktadienį pranešė informavusi Ukrainos vyriausybę, jog „saugi ir tvari“ veikla tapo neįmanoma po to, kai per penkias savaites įvykdyti keturi smūgiai padarė didžiulės žalos ir nusinešė penkių darbuotojų gyvybes pietryčių Ukrainoje veikiančioje gamykloje, praneša portalas „TVP World“.
Gamybos sustabdymas yra dar vienas smūgis kadaise galingam Ukrainos plieno sektoriui, kuriam anksčiau teko 15 proc. šalies eksporto. Dabar šis sektorius patiria spaudimą dėl Rusijos atakų ir apribojimų iš ES – pagrindinio prekybos partnerio.
„ArcelorMittal“, kurios Kryvyj Riho gamykla 2025 metais pagamino 1,7 mln. tonų plieno, skaičiuoja patirsianti apie 1 mlrd. JAV dolerių vertės išlaidų.
„Su giliu apgailestavimu priėjome prie išvados, kad nebegalime saugiai eksploatuoti „ArcelorMittal Kryvyj Rih“, – teigė dukterinės įmonės generalinis direktorius Mauro Longobardo.
Remiantis bendrovės metine ataskaita, gamyklos veikla apima ir geležies rūdos kasyklas, kuriose pernai buvo išgauta 7,6 mln. tonų geležies rūdos.
„Dėl gamyklos ateities diskutuojame su Ukrainos vyriausybe ir sutelksime dėmesį į infrastruktūros išsaugojimą, kad, kai pagaliau sugrįš taika, būtų galima atnaujinti gamybą“, – sakė M. Longobardo.
Gamykloje dirba apie 12 500 darbuotojų ir 3500 rangovų.
Rusijos atakų taikiniu tapo ir kiti Ukrainos plieno gamintojai.