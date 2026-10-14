Dėl posėdžių salėje paslėpto pasiklausymo įrenginio sulaikytas „OpenAI“ darbuotojas

Šį atvejį tiria Federalinis tyrimų biuras (FTB).
Tyrėjų teigimu, garso įrašymo įrenginys buvo aptiktas prieš dvi savaites, o San Franciske esančioje posėdžių salėje jis, kaip manoma, buvo paslėptas maždaug dviem dienomis anksčiau. Įrenginys buvo prijungtas prie televizoriaus galinėje dalyje esančios USB jungties ir užmaskuotas tualetiniu popieriumi.
JAV teisingumo departamento duomenimis, rugsėjo pabaigoje stebėjimo kameros 35 metų darbuotoją užfiksavo netoli posėdžių salės, nors jis neturėjo leidimo į ją patekti. Tyrėjai taip pat paviešino vaizdą, kuriame matyti, kaip jis vėliau bando pažvelgti už televizoriaus.
Tyrėjai nustatė, kad per su darbuotojo žmona susietą pokalbių roboto paskyrą buvo pateikta užklausų apie garso įrašymo įrenginius. Pasak departamento, pokalbių istorijoje taip pat buvo informacijos, atitinkančios posėdžių salėje aptikto įrenginio savybes.
Jei darbuotojo kaltė būtų įrodyta, jam grėstų iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė ir iki 250 tūkst. JAV dolerių bauda.
JAV nacionalinės žvalgybos direktorius Jay'us Claytonas, kuriam prezidentas Donaldas Trumpas taip pat yra patikėjęs svarbų vaidmenį prižiūrint dirbtinio intelekto sritį, pareiškė, kad ši byla pabrėžia, kaip svarbu JAV nacionaliniam saugumui laimėti dirbtinio intelekto kūrimo lenktynes.
Šis incidentas įvyko po to, kai vienas dirbtinio intelekto tyrėjas, vėliau tapęs pranešėju apie galimus pažeidimus, pareiškė, kad Kinijos šnipai esą įsiskverbė į didžiąsias bendrovių „OpenAI“ ir „Anthropic“ dirbtinio intelekto laboratorijas. Tiesa, jokių šį kaltinimą pagrindžiančių įrodymų jis nepateikė.
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