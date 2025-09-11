Charlie Kirko nužudymas: vaizdo įrašuose – įtariamas šaulys?

Vienas vaizdo įrašas buvo filmuojamas iš Jutos slėnio universiteto pastato vidaus, už palapinės, kurioje kalbėjo Ch. Kirkas. Jame užfiksuota, kaip 3 tūkst. žmonių, susirinkusių į jo renginį, slėpėsi po to, kai buvo paleista kulka.
Vaizdo įraše matyti, kaip ant netoliese esančio pastato stogo, regis, pakilo tamsi figūra ir pradėjo judėti.
Atskiruose vaizdo įrašuose, kurie, regis, buvo nufilmuoti dar prieš incidentą, matyti tamsi figūra, gulinti ant stogo. Įrašo autoriai garsiai svarstė, ką mato.
„Kažkas yra ten, ant stogo. Jis ką tik įbėgo iš ten ir dabar yra čia pat“, – įraše kalbėjo vyras.
Po incidento nebuvo iš karto aišku, kokia Ch. Kirko būklė.
Vėliau paaiškėjo, kad šūvis buvo mirtinas. Tai patvirtino ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Vaizdo įrašuose matyti, kaip Ch. Kirkas kalbėjosi su studentu apie masines šaudynes ir translyčius asmenis.
„Ar žinote, kiek translyčių amerikiečių per pastaruosius dešimt metų dalyvavo masinėse šaudynėse?“ – buvo paklausta Ch. Kirko.
„Per daug“, – atsakė jis, miniai plojant.
„Ar žinote, kiek masinių šaudynių Amerikoje įvyko per pastaruosius dešimt metų? Įskaitant gaujų smurtą ar neįskaitant?“ – pridūrė Ch. Kirkas.
Po kelių sekundžių pasigirdo šūvis ir Ch. Kirkas krito nuo kėdės. Vyras buvo pašautas į kaklą.
Manoma, kad šaulys vieną kartą iššovė nuo netoliese esančio pastato stogo, o išpuolis buvo tikslinis.
D. Trumpas Ch. Kirko mirtį pavadino „niūria diena Amerikoje“ ir dėl politinio smurto kaltino „radikaliųjų kairiųjų“ retoriką.
Įtariamasis dar nenustatytas, šaulio paieška vis dar vyksta.
Naujausi komentarai