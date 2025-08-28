Briuselis siūlys naujas sankcijas Rusijai

„Netrukus pateiksime 19-ąjį griežtų sankcijų paketą“, – sakė U. von der Leyen žurnalistams Briuselyje.
„Kartu mes tęsiame darbą su įšaldytu Rusijos turtu, kad galėtume prisidėti prie Ukrainos gynybos ir atstatymo“, – sakė ji.
Pasak Ukrainos karinių oro pajėgų, Rusija nuo trečiadienio vakaro atakavo Ukrainą 629 bepiločiais orlaiviais, raketomis ir kruizinėmis raketomis, per atakas žuvo mažiausiai 14 žmonių.
U. Von der Leyen sakė, kad dvi raketos smogė 20 sekundžių intervalu 50 metrų atstumu nuo ES atstovybės biuro.
Ji pridūrė, kad nė vienas darbuotojas nenukentėjo, tačiau ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas sakė, kad pastatas per ataką buvo apgadintas.
„Tai rodo, kad Kremlius nesustos prieš nieką, kad terorizuotų Ukrainą aklai žudydamas civilius gyventojus – vyrus, moteris ir vaikus, ir netgi taikydamasis į Europos Sąjungą“, – pareiškime sakė U. von der Leyen.
Apie pasirengimą priimti 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą buvo paskelbta jau prieš kelias savaites. Pasak diplomatų, dėl naujausios Rusijos atakos dabar gali būti imtasi dar intensyvesnių pastangų ir griežtesnių priemonių.
ES užsienio reikalų ministrai naujas sankcijas aptars šeštadienį Kopenhagoje vyksiančiame jau anksčiau suplanuotame posėdyje.
Atskirai U. von der Leyen pranešė apie penktadienį prasidėsiančią kelionę į septynias ES šalis – Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Bulgariją ir Rumuniją – aptarti iššūkių dėl ES išorės sienų su Rusija ir Baltarusija.