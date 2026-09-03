Briuselio traukinių stotyje sulaikytas vyras su automatiniu šautuvu

Incidentas įvyko pareigūnams mieste suintensyvinus pastangas pažaboti su narkotikų prekyba susijusį gaujų smurtą po virtinės susišaudymų.
Vyras buvo sulaikytas priešpiet, kai išlipęs iš traukinio Briuselio Midi stotyje, kurioje įrengtas tarptautinis „Eurostar“ terminalas, krepšyje nešėsi ginklą, nurodė šaltinis.
Belgijos žiniasklaida pranešė, kad įtariamasis atvyko traukiniu iš Prancūzijos, tačiau oficialaus patvirtinimo nebuvo.
„Galiu patvirtinti, kad šį rytą įvyko sulaikymas. Tai rodo, kad sustiprintas patruliavimas stotyse, padedant mūsų kariuomenei, yra būtinas ir turi būti tęsiamas arba plečiamas“, – pareiškime teigė vidaus reikalų ministras Bernard'as Quintinas (Bernaras Kventinas).
Pastaroji ginkluoto smurto banga sukrėtė Belgijos sostinę, kurioje įsikūrusi Europos Sąjungos (ES) būstinė.
Rugpjūčio pabaigoje per virtinę incidentų buvo sužeisti keli žmonės, įskaitant atvejį, kai du kaukėti užpuolikai apšaudė policijos komisariatą.
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