 Britų policija dėl incidento oro bazėje sulaikė Irano pilietį

Britų policija dėl incidento oro bazėje sulaikė Irano pilietį

2026-10-01 20:30
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Jungtinės Karalystės (JK) kovos su terorizmu policija ketvirtadienį pranešė, kad sulaikė dvigubą JK ir Irano pilietybę turintį vyrą dėl sekmadienį oro bazėje Anglijos pietvakariuose įvykusio mįslingo didelio incidento.

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<span>Britų policija dėl incidento oro bazėje sulaikė Irano pilietį</span>
Britų policija dėl incidento oro bazėje sulaikė Irano pilietį / Asociatyvi magnific nuotr.

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Kovos su terorizmu policija pareiškime teigė, kad atliekant tyrimą dėl sekmadienio įvykių netoli RAF Ferfordo „dėl įtarimų teroristinių veiksmų rengimu“ Londono centre buvo „sulaikytas 27-erių vyras, turintis dvigubą JK ir Irano pilietybę“, o antras vyras buvo apklaustas.

Šiame straipsnyje:
terorizmas
Iranas
oro bazė
anglija

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