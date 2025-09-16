Britų aristokratė ir jos partneris už savo naujagimės nužudymą nuteisti kalėti 14 metų

Mažylė mirė jiems žiemą gyvenant be elektros ir patogumų.
Skelbdamas nuosprendį teisėjas Markas Lucraftas (Markas Lukraftas) 38 metų Constance Marten (Konstansai Marten) ir 51 metų Markui Gordonui pasakė, jog tai, kaip jie elgėsi su savo naujagime Victoria (Viktorija), buvo „sunkiausio ir rimčiausio tipo nepriežiūra“.
C. Marten ir M. Gordonas stiklu atitvertame kaltinamųjų suole Senojo Beilio (Aukščiausiajame baudžiamajame) teisme sėdėjo atskirai, bet sulaukė teisėjo papeikimo už gestus ir raštelius vienas kitam – už „visišką nepagarbą teismui“.
Jie buvo sulaikyti po septynias savaites 2023-iųjų sausį ir vasarį vykdytos paieškos. Dalį to laiko jie gyveno palapinėje.
Prisiekusieji liepą nusprendė, kad jie yra kalti. Ankstesnė prisiekusiųjų žiuri negalėjo priimti verdikto dėl kaltinimo nužudymu per neatsargumą.
Teismas išgirdo, jog C. Marten ir M. Gordonas ėmė slapstytis norėdami išlaikyti dukrą, nes prieš tai pareigūnai dėl poros gyvenimo būdo atėmė iš jų ir globėjams perdavė keturis kitus vaikus, tvirtindami, kad poros požiūris kelia jiems reikšmingą pavojų.
Galiausiai po dviejų mėnesių pora buvo sulaikyta Braitone Anglijos pietinėje pakrantėje.
Dar po kelių dienų viename darže buvo rastas į prekybos centro maišelį įdėtas smarkiai apiręs naujagimės Victorios kūnelis.
C. Marten policijai sakė, kad Victoria mirė užmigusi ant jos palapinėje, bet teisėjas sakė manantis, kad mažylė mirė nuo hipotermijos.
Pareiškime teismui C. Marten motina Virginie de Selliers (Viržini de Seljer) sakė pasibaisėjusi tuo, kaip apibūdinama jos dukra, ir pridūrė, jog tai neatspindi tos dukros, kurią ji prisimena.
C. Marten advokatas Tomas Godfrey (Tomas Godfris) sakė, kad ji dėl Victorios mirties nuoširdžiai liūdi ir atgailauja.
M. Gordono gynėja Philippa McAtasney (Filipa Makatasni) sakė, kad jis „teisingai ar racionaliai nemąstė“, kai nusprendė slapstytis, bet su savo veiksmų pasekmėmis turės gyventi visą savo likusį gyvenimą.
Ryšiai su karališkąja šeima
Turtingoje ir privilegijuotoje šeimoje gimusi C. Marten augo 25 kambarių dvare didžiulėje valdoje Dorsete Pietvakarių Anglijoje.
Jos aristokratiška šeima buvo glaudžiai susijusi su karališkąja šeima.
C. Marten senelė buvo velionės karalienės Elizabeth II (Elžbietos II) vaikystės draugė, o tėvas buvo monarchės pažas.
Tačiau C. Marten, kuri atitolo nuo savo šeimos, teismui anksčiau sakė, kad ji buvo nusistačiusi prieš M. Gordoną.
„Mano biologinėje šeimoje yra keli žmonės, laikantys mane nepatogumų darančiu žmogumi, bijantys, kad kalbėsiu apie juos, ir padarysiantys viską, kad gautų, ko nori“, – teigė kaltinamoji.
Nedetalizuodama ji pridūrė, kad vienas jos šeimos narys „nenori matyti jos gyvos“, jai prieš juos pasisakius.
Britanijoje gimusio M. Gordono vaikystę žymi skurdas ir smurtas.
1989-aisiais, būdamas 14-os, jis Floridoje daugiau kaip keturias valandas laikė vieną moterį prieš jos valią ir ją žagino grasindamas peiliu ir gyvatvorių žirklėmis, Londono teismui sakė kaltintojai.
Po mėnesio jis atėjo į kitas valdas ir įvykdė kitą nusikaltimą – jis buvo susijęs su sumušimu sunkinančiomis aplinkybėmis.
M. Gordonas buvo nuteistas 40 metų kalėti, bet į laisvę išėjo po 22 metų.
2017-aisiais M. Gordonas taip pat buvo nuteistas už dviejų policininkių užpuolimą gimdymo namuose Velse, kur C. Marten, suklastojusi savo tapatybę, gimdė jųdviejų pirmą vaiką.
