„Bloomberg“: Rusija ruošiasi tolesnei karo eskalacijai

Naujų balistinių raketų atakų taikiniu esą gali tapti ir Ukrainos sostinės centras. Kartu šaltiniai mano, kad proveržio tikimybė siekiant užbaigti karą šiuo metu yra labai maža.
Rusija esą nėra pasirengusi užbaigti karą, spaudžiama Vakarų sankcijų ir Ukrainos atakų prieš strateginius taikinius. Be to, anot „Bloomberg“, dabartinis konflikto etapas dar gali būti ne karinės eskalacijos kulminacija.
Per pastarąsias savaites abi pusės suintensyvino savo smūgius. Ukraina jau kelis mėnesius, be kita ko, atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistikos centrus. Rusija vis dažniau prieš taikinius Ukrainoje naudoja balistines raketas, taip bandydama paveikti Ukrainos grūdų eksportą per Juodąją jūrą.
Tuo pat metu Kremliuje esą padidėjo pritarimas galimam taktinių branduolinių ginklų panaudojimui prieš Ukrainą. Vis dėlto Vakarų ekspertai tokį žingsnį ir toliau laiko mažai tikėtinu. Karinė to nauda būtų ribota, o politiniai padariniai – milžiniški.
Berlyno „Carnegie Russia Eurasia Center“ direktorius Aleksandras Gabujevas, anot „Bloomberg“, teigė, kad karinė tokio žingsnio nauda būtų nedidelė, o politinė kaina – didelė. Kol Rusija turi galimybę stiprinti savo atakas įprastiniais ginklais, ji, tikėtina, tą ir darys.
Teigiama, kad ir Kinija bei Indija įspėjo Maskvą dėl neigiamų branduolinio ginklo panaudojimo padarinių. Kitą savaitę numatyti Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimai su Kinijos vadovu Xi Jinpingu ir Indijos ministru pirmininku Narendra Modžiu.