Berlyno elektros pastotėje kilo gaisras

Incidentas įvyko pareigūnams ieškant įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje surengus virtinę išpuolių prieš elektros pastotes, kuriais siekta sutrikdyti elektros tiekimą iš anglimis kūrenamų elektrinių.
Apie gaisrą Berlyno Moabito rajone pagalbos tarnyboms pranešta anksti ryte.
„Degė statybvietė ir dalis pastotės, ugnis joms padarė žalos“, – pranešė policija ir pridūrė, kad elektros tiekimas nebuvo sutrikęs.
Policija kartu su elektros tinklo operatoriumi aiškinasi, ar gaisras buvo sukeltas tyčia, ar kilo dėl techninio gedimo.
Praėjusią savaitę išpuolių prieš elektros pastotes surengta vakarinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos ir rytinėje Brandenburgo žemėse. Dėl jų didelio masto elektros tiekimo sutrikimų nekilo, tačiau elektrinėse teko laikinai išjungti dalį įrangos.
Policija ieško 48-erių asmens, išsiuntinėjusio laiškų, kuriuose jis prisiėmė atsakomybę už šiuos veiksmus ir nurodė, kad taip protestuoja prieš iškastinio kuro pramonę.
Pastaraisiais mėnesiais Vokietijoje surengta ne viena ataka prieš elektros tinklą, o dėl kai kurių jų atsakomybę prisiėmė kraštutinių kairiųjų grupuotės.
Šalies pareigūnai taip pat išlieka budrūs dėl galimų su Rusija siejamų diversijų.
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