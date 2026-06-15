„BelPol“ tyrimas: Baltarusija uždirba milijonus iš ginklų pardavimo Rusijai

Buvusių Baltarusijos saugumo struktūrų darbuotojų organizacijos „BelPol“ tyrimo duomenimis, Rusijai buvo parduotos transporto priemonės, optinė įranga, sviediniai ir šaudmenys.
Tyrime „BelPol“ rėmėsi nutekėjusiais dokumentais, kurie, kaip teigia organizacija, atskleidžia, kad Baltarusijos ginkluotės gamyklos gavo užsakymų iš Rusijos. Tarp jų – Baltarusijos pramonės ministerijos prašymai dėl papildomų užsakymų ir prašymas suteikti paskolą, kurį, kaip rodo „BelPol“ paskelbtas dokumentas, pasirašė pramonės viceministras Aleksejus Kozlovas.
Skolintos lėšos turėjo būti skirtos 122 mm šaudmenų gamybai šiaurės Baltarusijoje esančioje gamykloje „Legmash“ ir 152 mm artilerijos sviedinių gamybai Minsko guolių gamykloje.
„Anksčiau sunkumų turėjusi „Legmash“ sparčiai išaugo gavusi šaudmenų komponentus iš Rusijos Federacijos“, – teigiama organizacijos pranešime.
Dokumentai taip pat atskleidžia, kad Baltarusijos optikos įmonė „BelOmo“ 2024 m. įvykdė karinės paskirties optikos įrangos užsakymą, kurio vertė viršijo 80 mln. JAV dolerių.
„2024 m., vykdant karinį-techninį bendradarbiavimą su Rusijos Federacija, Maskvai buvo pristatyti Pramonės ir prekybos ministerijai priklausančių įmonių gaminiai, kurių vertė siekia 257,9 mln. dolerių“, – skelbia „BelPol“.
Tyrimą atlikusi organizacija padarė išvadą, kad aukščiausi Baltarusijos valdžios pareigūnai „aktyviai dalyvauja ginklų tiekimo Rusijai organizavimo procese“.
Kaip skelbta, pernai gruodį „BelPol“ pranešė, kad, jos turimais duomenimis, Baltarusija nuo 2023 m. lapkričio įgyvendina slaptą didelio masto valstybinį projektą kodiniu pavadinimu „Učastok“, kuriuo siekia pradėti viso ciklo artilerijos ir raketinės amunicijos gamybą ir tiesiogiai aprūpinti Rusijos kariuomenę karo su Ukraina metu.