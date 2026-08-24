 Audros padaryta žala Latvijoje gali viršyti kelis milijonus eurų

Audros padaryta žala Latvijoje gali viršyti kelis milijonus eurų

2026-08-24 14:28
BNS inf.

Draudimo bendrovė „Balta“ per parą Latvijoje gavo daugiau nei 350 paraiškų dėl audros sukeltų padarinių, o padaryta žala gali viršyti kelis milijonus eurų.

<span>Audros padaryta žala Latvijoje gali viršyti kelis milijonus eurų</span>
Audros padaryta žala Latvijoje gali viršyti kelis milijonus eurų / Scanpix nuotr.

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Daugiausia gauta paraiškų dėl žalos turtui ir būstams. Nulaužti medžiai, dėl nuvirtusių medžių apgadinti pastatų stogai, tvoros ir automobiliai, užtvindyti rūsiai ir kiemai – tai tik dalis stichinės nelaimės sukeltų nuostolių.

Prognozuojama, kad paraiškos bus teikiamos visą savaitę, o bendra žala gali siekti kelis milijonus eurų.

Dėl automobiliams padarytos žalos draudimo bendrovė kol kas gavo apie 30 paraiškų.

Automobiliai daugiausia buvo apgadinti vėjo nuverstų medžių ir nulaužtų šakų – kai kuriais atvejais smūgis buvo toks stiprus, kad automobilio atstatyti jau nebeįmanoma.

Draudimo bendrovė prognozuoja, kad paraiškų skaičius artimiausiomis dienomis toliau didės, nes žmonės vis dar vertina turtui padarytą žalą ir šalina audros padarinius, be to, kai kuriose teritorijose vis dar sutrikęs ryšys.

Smarki audra Latviją talžė šeštadienio vakarą ir sekmadienio naktį.

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audra Latvijoje

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