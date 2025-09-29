 Per antivyriausybinius protestus Peru sužeista mažiausiai 19 žmonių

Per antivyriausybinius protestus Peru sužeista mažiausiai 19 žmonių

2025-09-29 07:25
BNS inf.

Savaitgalį per protestus prieš Peru prezidentės Dinos Boluarte (Dinos Boluartės) vyriausybę ir Kongresą buvo sužeista mažiausiai 19 žmonių, tarp jų – policininkas, sekmadienį pranešė pareigūnai ir žmogaus teisių gynėjai.

Per antivyriausybinius protestus Peru sužeista mažiausiai 19 žmonių
Per antivyriausybinius protestus Peru sužeista mažiausiai 19 žmonių / AP nuotr.

Šimtai žmonių savaitgalį žygiavo link vyriausybės rūmų Limos centre, stebint gausioms policijos pajėgoms.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad grupės jaunų žmonių mėtė akmenis, padegamąsias bombas ir fejerverkus į teisėsaugos pareigūnus, o šie atsakė ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis.

„Per įvairių grupių organizuotas eitynes ​​policininkas patyrė pirmojo laipsnio nudegimus nuo Molotovo kokteilio“, – šeštadienį pranešė Nacionalinė policija, kartu su susirėmimų nuotraukomis socialiniuose tinkluose.

Nacionalinis žmogaus teisių koordinatorius (CNDDHH) sekmadienį pranešė, kad per susirėmimus buvo sužeisti 18 žmonių, tarp jų – žurnalistas.

CNDDHH dėl smurto apkaltino policiją.

„Raginame policiją gerbti teisę protestuoti. Nebuvo jokio pateisinimo naudoti didelius kiekius ašarinių dujų, jau nekalbant apie žmonių užpuolimą“, – AFP sakė CNDDHH advokatė Mar Perez (Mar Peres).

Sekmadienio vakarą dešimtys policijos pareigūnų išvaikė naujas eitynes prieš įtariamą korupciją ir turto prievartavimą, kuriose dalyvavo šimtai transporto darbuotojų ir jaunimas.

„Žygiuojame prieš korupciją, už gyvybę ir prieš nusikaltimą, kuris mus žudo kiekvieną dieną“, – sekmadienį AFP sakė 28 metų inžinierė Adriana Flores.

Socialiniai neramumai sustiprėjo po to, kai D. Boluarte vyriausybė rugsėjo 5 dieną priėmė įstatymą, reikalaujantį jaunimo įmokų į privačius pensijų fondus, nepaisant neužtikrintumo dėl darbo vietų ir neoficialaus užimtumo lygio, viršijančio 70 procentų.

D. Boluarte kadencijai einant į pabaigą, jos populiarumo reitingai smuko.

Konservatorių dominuojamas Kongresas, remiantis keliomis apklausomis, yra panašioje situacijoje dėl korupcijos suvokimo.

Per pastarąjį pusmetį Peru taip pat suintensyvėjo protestai dėl organizuotų nusikalstamų grupuočių vykdomo turto prievartavimo ir žmogžudysčių bangos.

Šiame straipsnyje:
protestai
Peru
sužeisti žmonės
Vyriausybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų