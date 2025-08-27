16-mečio tėvai dėl sūnaus mirties kaltina „ChatGPT“: pateikė instrukcijas, kaip nusižudyti

Pirmadienį Kalifornijos valstijos teismui pateiktame skunde Matthew ir Maria Raine‘ai tvirtina, kad 2024 ir 2025 m. jų sūnus Adamas kelis mėnesius artimai bendravo su platforma „ChatGPT“, kol nusižudė.
Ieškinyje teigiama, kad 2025 m. balandžio 11 d. paskutinio pokalbio metu „ChatGPT“ patarė Adamui, kaip pavogti iš tėvų degtinės ir atliko techninę jo surištos kilpos analizę, patvirtindama, kad ji „galėtų išlaikyti pakabintą žmogų“.
Po kelių valandų Adamas buvo rastas negyvas – jis nusižudė būtent tokiu būdu.
Ieškinyje atsakovais įvardijami „OpenAI“ ir jos generalinis direktorius Samas Altmanas.
„Ši tragedija nebuvo staigus gedimas ar nenumatytas paribio atvejis“, – teigiama ieškininiame pareiškime.
„ChatGPT“ veikė būtent taip, kaip ir buvo sumanyta: nuolat skatino ir patvirtino viską, ką sakė Adamas, įskaitant pačias žalingiausias ir labiausiai save žalojančias mintis, ir tai darė labai asmeniškai“, – toliau nurodoma pareiškime.
Ieškinyje teigiama, kad Adamas platformą „ChatGPT“ naudoti pradėjo kaip pagalbinę priemonę namų darbams atlikti, bet palaipsniui išsiugdė, jo tėvų teigimu, nesveiką priklausomybę.
Ieškininiame pareiškime pateikiamos pokalbių ištraukos, kuriose „ChatGPT“ neva sakė Adamui, kad „tu niekam nesi skolingas už išgyvenimą“, ir siūlėsi padėti parašyti atsisveikinimo raštelį.
Raine‘ai siekia prisiteisti nenurodyto dydžio žalos kompensaciją ir prašo teismo priimti nutartį, kuria būtų nurodoma taikyti saugos priemones, įskaitant automatinį bet kokio pokalbio, susijusio su savęs žalojimu, nutraukimą ir nepilnamečių naudotojų tėvams skirtas kontrolės priemones.
Tėvams atstovauja Čikagos advokatų kontora „Edelson PC“ ir „Tech Justice Law Project“.
Priversti dirbtinio intelekto bendroves rimtai rūpintis saugumu „galima tik darant išorinį spaudimą, o išorinis spaudimas reiškia blogą reklamą, naujų teisės aktų ir teisminių ginčų grėsmę“, – naujienų agentūrai AFP sakė bendrovės „Tech Justice Law Project“ vadovė Meetali Jain.
„Tech Justice Law Project“ taip pat atstovauja klientams dvejose panašiose bylose prieš „Character.AI“ – populiarią dirbtinio intelekto kompanionų platformą, kuria dažnai naudojasi paaugliai.
Reaguodama į bylą, susijusią su platforma „ChatGPT“, žiniasklaidą ir technologijas stebinti ir vertinanti Amerikos ne pelno organizacija „Common Sense Media“ teigė, kad Raine‘ų šeimos tragedija patvirtina, jog „dirbtinio intelekto naudojimas siekiant draugystės, įskaitant pokalbius su tokiais bendros paskirties pokalbių robotais kaip „ChatGPT“ patarimams psichinės sveikatos klausimais gauti, paaugliams kelia nepriimtiną riziką“.
„Jei dirbtinio intelekto platforma tampa pažeidžiamo paauglio „savižudybės treneriu“, tai turėtų paraginti mus visus imtis veiksmų“, – pareiškė organizacija.
Praėjusį mėnesį organizacijos „Common Sense Media“ atliktame tyrime nustatyta, kad beveik trys iš keturių amerikiečių paauglių yra naudojęsi dirbtinio intelekto kompanionų paslaugomis, o daugiau nei pusė jų yra nuolatiniai tokių platformų naudotojai, nepaisant vis didėjančio susirūpinimo, ar šie virtualūs santykiai tikrai yra saugūs.
Tyrime „ChatGPT“ dirbtinio intelekto kompanionu laikoma nebuvo. Tokie kompanionai apibrėžiami kaip pokalbių robotai, skirti asmeniniams pokalbiams, o ne paprastoms užduotims atlikti, ir veikia tokiose platformose kaip „Character.AI“, „Replika“ ir „Nomi“.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
