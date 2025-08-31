Po berniuko mirties – specialistų įspėjimas dėl „ChatGPT“

„Rizikos yra labai didžiulės“, – sakė Psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius.
Jis pabrėžė, jog vis labiau populiarėja virtualūs „pašnekovai“ ir avatarai, imituojantys žmogaus kalbą ir manieras.
„Jis tau visą laiką iš esmės pataikauja, jis palaiko visą laiką tave ir tuose dalykuose, kurie yra negeri“, – atkreipė dėmesį specialistas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Jungtinėse Valstijose užfiksuoti atvejai, kai dirbtinis intelektas teikė ypač pavojingas rekomendacijas: paaugliui buvo paaiškinta, kaip nusižudyti, ir pasiūlyta parengti atsisveikinimo laišką, o kitais atvejais pacientams buvo patarinėjama laikytis drastiškų dietų, lėmusių psichikos sutrikimus.
„Mes tokius dalykus tikrai prognozavome, kad taip ir bus. Ten ir rašoma, kad jis ir palaikė jo mintį ir padėjo techniškai įgyvendinti, nes dirbtinis intelektas neturi jausmų, neturi atsakomybės“, – teigia M. Marcinkevičius.
Kalifornijos paauglio tėvai „ChatGPT“ kūrėją dėl šių aplinkybių padavė į teismą. Jungtinėse Valstijose buvo ir kitas atvejis, kai dirbtinis intelektas rekomendavo dietas, kurios pacientus privedė prie psichozės.
DI sprendimai bandyti taikyti ir Lietuvos medicinoje. Vilniaus psichikos sveikatos centre virtualūs asistentai turėjo padėti pacientams, patiriantiems valgymo sutrikimų, tačiau bandymas buvo nutrauktas.
„Jis labai greitai prisirinko visokių neigiamų žinių ir pradėjo patarinėti pacientams, kad čia gerai gerai, dieta yra gerai, tu nevalgyk, būsi graži“, – pasakojo M. Marcinkevičius.
Nepaisant rizikų, su „ChatGPT“ aktyviai bendrauja ir Lietuvos gyventojai.
„Naudoju, labai daug naudoju. Dažniausiai kelionėms, pasiklausti, kad suplanuotų, kur keliauti, kažkokia informacija dėl vaiko dažniausiai vis tiek paklausi ar gerai, ar negerai, ką čia daryti“, – sakė viena pašnekovė.
Kita priduria: „Tai įvairiausių dalykų – ir su darbu susijusių, arba kaip taisyklingai išverstų iš anglų į lietuvių kalbą. Labai geras, patogus šiuolaikinis dalykas.“
„Ir šiaip tokių gal asmeninių, pramogų, laisvalaikio patarimų“, – pasakojo kitas kalbintas vyras.
Vis dėlto dalis vartotojų patys imasi atsargumo: „Manau, kad pats, ką klausi, reikia turėti galvoje ir per daug jautrių dalykų gal ir nereiktų ten atskleidinėti.“
Specialistai atkreipia dėmesį, kad besąlygiškai pasitikėti dirbtinio intelekto suteikiama informacija nereikėtų, nes atsakymus pateikia ne tik iš patikimų, bet ir iš kvestionuojamų šaltinių.
Kas atsakingas už tokių programų turinį? Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius primena, kad valstybės neturi atskiros prieigos prie komercinių DI sistemų kontrolės.
„Kontrolės atskiros jokiai programai nėra, „ChatGPT“ nėra kažkokia išimtis ir viskas priklauso nuo programos kūrėjo, kuris ją prižiūri, testuoja“, – sakė jis.
Todėl nacionaliniu lygiu Lietuva šios programos kontroliuoti negali, nors ji čia ir prieinama.
„Nors šita technologija, jau galim sakyti, yra ne nauja, bet ji vis dar yra tobulinama ir tikrai 100 proc. nereikėtų pasitikėti dirbtinio intelekto išvadomis“, – pabrėžė A. Aleknavičius.
Specialistai tikisi, kad visuomenė kritiškai vertins DI atsakymus, o tėvai atidžiau prižiūrės vaikų sąveikas su virtualiais „pašnekovais“ – ypač jautriomis temomis.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
