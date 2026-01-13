Žiniasklaida: JAV buvo užmaskavusios karinį orlaivį, kurį naudojo laivams pulti

Tokiu veiksmu būtų pažeisti tarptautiniai ginkluotų konfliktų įstatymai, kurie draudžia kovotojams „apsimetinėti civiliais, siekiant apgauti priešininkus... tai yra karo nusikaltimas, vadinamas klasta“, pranešė leidinys.
Prezidentas Donaldas Trumpas apie JAV smūgį paskelbė 2025 m. rugsėjo 2 d. socialinių tinklų įraše, kuriame teigė, kad jo taikiniai buvo nusikalstamos organizacijos „Tren de Aragua“ nariai, „kontroliuojami Nicolo Maduro ir atsakingi už masines žudynes, narkotikų kontrabandą, prekybą žmonėmis sekso tikslais ir smurto bei teroro aktus“.
Lėktuvas buvo nudažytas taip, kad atrodytų kaip civilinis, o jo ginkluotė buvo paslėpta korpuse, o ne matomoje vietoje po sparnais, pranešė „The New York Times“.
Baltieji rūmai patvirtino, kad JAV admirolas, veikiantis gynybos ministro Pete‘o Hegsetho įgaliojimu, įsakė laivui suduoti dvigubą smūgį.
„Rodėsi, kad du pirmąjį smūgį išgyvenę asmenys mojavo“ užmaskuotam orlaiviui, laikydamiesi už nuolaužų, kol kariai sudavė antrąjį smūgį ir juos pražudė, pranešė „The New York Times“.
Po šios pirmosios atakos laivams pulti buvo naudojami kitokie akivaizdžiai kariniai orlaiviai, įskaitant dronus „MQ-9 Reaper“.
Nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio per mažiausiai 30 išpuolių, iš kurių 19 buvo įvykdyti Rytų Ramiojo vandenyno regione, šeši – Karibų jūros regione, o penki – nežinomose vietovėse, žuvo mažiausiai 107 žmonės.
„The New York Times“ pranešė, kad Kongresas susitikimuose su kariniais vadais už uždarų durų iškėlė klausimą apie klasta įvykdytą operaciją, tačiau viešų diskusijų šiuo įslaptintu klausimu kol kas nebuvo.
