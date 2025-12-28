Donaldas Trumpas pasveikino Tailando ir Kambodžos vadovus pasiekus paliaubas

„Noriu pasveikinti abu didžiuosius lyderius su jų puikiu sugebėjimu greitai ir labai sąžiningai susitarti. Tai buvo greita ir ryžtinga, kaip ir turėtų būti visose tokiose situacijose!“ – teigė D. Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth“.
Prieš vėliau sekmadienį vyksiančias derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, D. Trumpas gyrė savo vaidmenį nutraukiant pasaulinius konfliktus, sakydamas, kad „galbūt Jungtinės Valstijos tapo TIKROSIOS Jungtinės Tautos, kurios labai menkai padėjo ir nepadeda nė viename iš jų, įskaitant šiuo metu vykstančią katastrofą tarp Rusijos ir Ukrainos“.
Jis pridūrė, kad Vašingtonas, kuris kartu su Kinija ir Malaizija dalyvavo tarpininkavimo pastangose, didžiuojasi galėdamas padėti.
„Jungtinės Tautos turi pradėti aktyviai veikti ir įsitraukti į PASAULINĘ taiką!“ – teigė jis.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) šeštadienį pasveikino Tailando ir Kambodžos paliaubas ir paragino abi puses nedelsiant laikytis šio įsipareigojimo.
Per tris savaites trukusius mūšius, kurie, oficialiais duomenimis, apėmė beveik visas abiejų pusių pasienio provincijas, žuvo mažiausiai 47 žmonės, o daugiau kaip milijonas buvo priversti palikti namus.
Šeštadienį paskelbdami apie susitarimą Tailandas ir Kambodža įsipareigojo nutraukti ugnį, įšaldyti karių judėjimą ir leisti pasienio teritorijose gyvenantiems civiliams gyventojams kuo greičiau grįžti namo.
Po paliaubų Kinijos vyriausiasis diplomatas Wangas Yi (Vangas I) priima Kambodžos ir Tailando užsienio reikalų ministrus dviejų dienų deryboms, kurios prasidėjo sekmadienį.
Savo Kambodžos kolegai Prak Sokhonnui (Prak Sokonui) Wangas Yi pasakė, kad paliaubos pradėjo taikos atkūrimo procesą, sakoma Pekino užsienio reikalų ministerijos pranešime.
„Abi šalys turėtų žingsnis po žingsnio skatinti visapusiškas ir ilgalaikes paliaubas“ ir „atkurti abipusį pasitikėjimą“, pridūrė Wangas Yi.
