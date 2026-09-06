 Zelenskis: teritorijų klausimą išspręs tik lyderių susitikimas

Zelenskis: teritorijų klausimą išspręs tik lyderių susitikimas

2026-09-06 20:37
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį po derybų su JAV pasiuntiniais dėl karo su Rusija užbaigimo pareiškė, kad teritorinius klausimus galima išspręsti tik lyderių lygiu.

<span>Zelenskis: teritorijų klausimą išspręs tik lyderių susitikimas</span>
Zelenskis: teritorijų klausimą išspręs tik lyderių susitikimas / AFP nuotr.

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„Noriu laikytis savo nuomonės, kad tokie sudėtingi klausimai gali būti sprendžiami tik lyderių lygiu“, – sakė V. Zelenskis, kuris anksčiau ragino surengti susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Labai tikimės, kad mums pavyks pasiekti susitarimus su mūsų JAV partneriais, ir mes pasikliaujame savo partnerių Europoje parama, jei karas tęsis žiemą, o taip šiuo metu ir atrodo, tačiau net ir tokiu atveju komandos šiandien teigiamai vertina mūsų ateities perspektyvas“, – sakė V. Zelenskis.

JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) sekmadienį per savo pirmąjį oficialų vizitą Ukrainoje surengė „padrąsinančias derybas“, siekiant užbaigti daugiau nei pusketvirtų metų trunkantį Rusijos karą, tačiau apie jokį proveržį nepaskelbė.

Amerikiečiai į Kyjivą atvyko po šeštadienį Maskvoje surengto susitikimo su V. Putinu, abiem konflikto pusėms suintensyvinus oro atakas.

Šiame straipsnyje:
JAV pasiuntiniai
derybos
karas Ukrainoje
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