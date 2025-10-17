Zelenskis susitiko su „Patriot“ ir „Tomahawk“ gaminančios kompanijos atstovais

Ukraina „Tomahawk“ ir „Patriot“ prašo siekdama sustiprinti savo gynybą nuo Rusijos.
„Aptarėme „Raytheon“ gamybos pajėgumus, potencialius kelius mums bendradarbiauti, kad būtų stiprinama Ukrainos oro gynyba ir tolimojo nuotolio pajėgumai, taip pat bendros ukrainiečių ir amerikiečių gamybos perspektyvas“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
V. Zelenskis teigė, kad taip pat susitiko su bendrovės „Lockheed Martin“, gaminančios naikintuvus F-16, atstovais.
Ketvirtadienį į Vašingtoną atvykęs Ukrainos prezidentas vėliau penktadienį turi susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Šis, ketvirtadienį paskelbęs, kad Vengrijoje susitiks su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, išsakė abejonių dėl raketų „Tomahawk“ suteikimo Kyjivui.
D. Trumpas sakė, kad Rusijos prezidentui nepatiko, kai jis per jų pokalbį telefonu ketvirtadienį užsiminė apie galimybę perduoti Ukrainai 1,6 tūkst. km nuotolio raketų „Tomahawk“.
Tačiau D. Trumpas suabejojo, ar Ukraina iš tikrųjų gaus šių trokštamų amerikietiškų ginklų, teigdamas, kad JAV negali išeikvoti savo atsargų.
Į Vašingtoną atvykęs V. Zelenskis tvirtino, kad raketų „Tomahawk“ suteikimo grėsmė privertė Maskvą derėtis, nors jis ir susiduria su vėl besikeičiančia D. Trumpo pozicija dėl karo.
Tai trečia V. Zelenskio kelionė į Vašingtoną nuo D. Trumpo antrosios kadencijos pradžios sausį.