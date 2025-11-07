Ukrainos ambasadorė: tęsiamos derybos su JAV dėl „Tomahawk“ raketų

Tai ji sakė interviu „Bloomberg“ televizijos laidai „Balance of Power“.
„Diskusijos tebevyksta, tačiau turime daug delegacijų, kurios dirba siekdamos padidinti turimus finansinius išteklius, kad galėtume iš JAV įsigyti daugiau karinių pajėgumų“, – sakė O. Stefanišyna.
Pasak jos, derybose kalbama ne tik apie „Tomahawk“, bet ir apie įvairių tipų kitas tolimojo ir artimojo nuotolio raketas. „Galiu pasakyti tik tiek, kad tai gana pozityvu“, – pridūrė diplomatė.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pastaruoju metu siekia įsigyti „Tomahawk“ ir kitų tolimojo nuotolio raketų, kurios leistų smogti taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad „Tomahawk“ raketos gali būti efektyvios tik tuo atveju, jei jas paleistų JAV, o jos to daryti neketina.
Paklausta apie nesiliaujančias pastarųjų savaičių Rusijos atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, O. Stefanišyna sakė, kad „Ukrainai tai neabejotinai labai sunkus laikotarpis“.
„Mes sunkiai dirbame, kad gautume daugiau oro gynybos pajėgumų Ukrainai“, – sakė ji.
Ji sakė, kad bet koks atsisakymas spausti Rusiją bus vertinamas kaip „sutikimas, leidžiantis jiems didinti savo pajėgumus“.
V. Zelenskis anksčiau sakė, kad naujausią Rusijos vadovo Vladimiro Putino ir D. Trumpo pokalbį telefonu paskatino JAV prezidento pastabos apie galimą raketų „Tomahawk“ perdavimą Ukrainai.
Spalio 31 d. Pentagonas uždegė „žalią šviesą“ galimam tolimojo nuotolio kruizinių raketų „Tomahawk“ perdavimui Ukrainai, pažymėdamas, kad tai neturės neigiamos įtakos JAV atsargoms. Tačiau galutinį sprendimą priima D. Trumpas.
D. Trumpas lapkričio 3 d. pareiškė, kad nesvarsto galimybės perduoti Ukrainai „Tomahawk“ raketų.