Zelenskis: Rusija nesuteiks Ukrainai saugumo garantijų

2025-08-17 18:02
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį atmetė idėją, kad Rusija siūlytų jo šaliai saugumo garantijas, JAV ir Europos Sąjungos (ES) pareigūnams iškėlus tokią galimybę.

Baltųjų rūmų specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) anksčiau sakė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir jo Rusijos kolega Vladimiras Putinas penktadienį  Aliaskoje vykusiame susitikime susitarė dėl „tvirtų saugumo garantijų“ Ukrainai.

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) sekmadienį gyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sprendimą pasiūlyti Ukrainai saugumo garantijas, panašias į tas, kurias teikia NATO.

„Mes sveikiname prezidento Trumpo norą prisidėti prie (NATO) 5-ojo straipsnio tipo saugumo garantijų Ukrainai, o Norinčiųjų koalicija, įskaitant Europos Sąjungą (ES), yra pasirengusios prisidėti“, – sakė U. von der Leyen.

V. Zelenskis taip pat palankiai įvertino JAV saugumo garantijų idėją, tačiau suabejojo Rusijos ketinimais.

„Tai, ką prezidentas Trumpas pasakė apie saugumo garantijas, man yra daug svarbiau nei Putino mintys, nes Putinas nesuteiks jokių saugumo garantijų“, – bendroje spaudos konferencijoje su  Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) sakė V. Zelenskis.

„Saugumas reiškia stiprią kariuomenę, kurią gali suteikti tik Ukraina. Manau, kad tik Europa gali finansuoti šią kariuomenę", – pažymėjo jis.

U von der Leyen ir V. Zelenskis taip pat pasidalijo mintimis apie galimą trišalį susitikimą su D. Trumpu, V. Putinu ir Ukrainos lyderiu.

„Kol kas Rusija nerodo jokių ženklų, kad trišalis susitarimas įvyks, o jei Rusija atsisakys, turės būti įvestos naujos sankcijos", – teigė V. Zelenskis.

U. von der Leyen teigė norinti, kad trišalis susitikimas įvyktų „kuo greičiau“.

V. Zelenskį, pirmadienį vykstantį į Vašingtoną susitikti su D. Trumpu, lydės Europos lyderiai, įskaitant U. von der Leyen. 

