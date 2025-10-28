„Ten įvairiose vietose yra apie 200 rusų – tai matome iš bepiločių orlaivių. Pokrovskas šiuo metu yra pagrindinis rusų taikinys“, – žurnalistams pareiškė V. Zelenskis, kurio komentarai buvo paskelbti antradienį.
Zelenskis pripažino: Rusija įsitvirtino Rytų Ukrainos tvirtovėje Pokrovske
2025-10-28 10:32
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad Rusijos pajėgos įsitvirtino Rytų Ukrainos Pokrovsko mieste, kurį Maskva bando užimti daugiau nei metus.
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.