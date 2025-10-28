 Zelenskis pripažino: Rusija įsitvirtino Rytų Ukrainos tvirtovėje Pokrovske

2025-10-28 10:32
Lina Linkevičiūtė (ELTA) (504624)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad Rusijos pajėgos įsitvirtino Rytų Ukrainos Pokrovsko mieste, kurį Maskva bando užimti daugiau nei metus.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

