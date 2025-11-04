„Susitikau su mūsų kariais Ukrainos nacionalinės gvardijos „Azov“ 1-ojo korpuso, kuris vykdo gynybinę operaciją Dobropilios sektoriuje, vadovavimo poste“, – socialiniuose tinkluose sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje miestą, esantį maždaug už 20 km nuo Pokrovsko.
Zelenskis aplankė karius netoli Pokrovsko
2025-11-04 15:24
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė aplankęs karius netoli mūšių apimto Pokrovsko miesto, Kyjivui skubant ginti logistikos centrą, kurį Rusija jau kelis mėnesius bando užimti.
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.