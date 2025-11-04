 Zelenskis aplankė karius netoli Pokrovsko

2025-11-04 15:24
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė aplankęs karius netoli mūšių apimto Pokrovsko miesto, Kyjivui skubant ginti logistikos centrą, kurį Rusija jau kelis mėnesius bando užimti.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

„Susitikau su mūsų kariais Ukrainos nacionalinės gvardijos „Azov“ 1-ojo korpuso, kuris vykdo gynybinę operaciją Dobropilios sektoriuje, vadovavimo poste“, – socialiniuose tinkluose sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje miestą, esantį maždaug už 20 km nuo Pokrovsko.

