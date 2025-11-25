Zelenskis patenkintas nauju taikos planu

Pirmadienį vakare išleistame vaizdo įraše kalbėjęs Ukrainos prezidentas taip pat paragino šalies piliečius artimiausiu metu reaguoti į oro pavojaus sirenas, kaip praneša „Ukrinform“.
„Šiandien mūsų delegacija grįžo iš Ženevos po derybų su Amerikos puse ir partneriais iš Europos, ir dabar sąrašas būtinų žingsnių karui užbaigti gali tapti tuo, su kuo galima dirbti toliau. Šiuo metu, po Ženevos, yra mažiau punktų, nebe 28, ir šiame plane atsižvelgta į daugelį teisingų dalykų“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Pasak jo, dar reikia padirbėti, kad galutinis dokumentas būtų savęs vertas.
„Mes vertiname tai, kad didžioji pasaulio dalis yra pasirengusi mums padėti, o Amerikos pusė yra nusiteikusi konstruktyviai“, – sakė Ukrainos prezidentas, pridurdamas, kad su šiuo planu susijusius jautrius klausimus aptars asmeniškai su Donaldu Trumpu.
„Ukraina niekada nebus kliūtis taikai – tai mūsų principas, mūsų bendras principas, ir milijonai ukrainiečių tikisi ir nusipelno orios taikos. Mes padarysime viską, kad tai pasiektume, ir esame pasirengę dirbti kiek įmanoma greičiau“, – užtikrino Ukrainos lyderis.
Tuo pačiu metu jis įspėjo, kad Rusija nesumažins spaudimo Ukrainai.
„Artimiausiomis savaitėmis turime labai atidžiai reaguoti į oro pavojaus signalus“, – pridūrė jis.
„Būtų sąžininga, jei visi mūsų partneriai, o ypač Amerikos pusė, atsižvelgtų į grėsmę, kurią mato jų žvalgyba“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas
„Ir jei vyks derybos, jei bus konstruktyvus požiūris, jei mes tikrai baigiame karą, tada neturėtų būti jokių raketų, jokių masinių smūgių Ukrainai, mūsų žmonėms. Tai gali padaryti tie, kurie pasaulyje stiprūs“, – kalbėjo V. Zelenskis.
JAV prezidento administracija tvirtina, kad jau susitarta dėl didžiosios daugumos plano, kuriuo siekiama nutraukti karą prieš Ukrainą, punktų, liko tik „keletas nesutarimų“. Kaip informuoja „Ukrinform“ korespondentas, apie tai žurnalistams pranešė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt.
„Visi optimistiškai vertina vakarykščius įvykius Ženevoje“, – pirmadienį sakė ji.
Pasak K. Leavitt, valstybės sekretorius Marco Rubio, specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir visa komanda dirbo prie 28 taikos plano punktų. Atstovė akcentavo, kad jį parengė Jungtinės Amerikos Valstijos, o procese dalyvavo abi pusės – tiek rusai, tiek ukrainiečiai.
„Buvo susitarta dėl didžiosios daugumos šių punktų“, – tikino JAV administracijos atstovė. Ji patikslino, kad Ukrainos pusė dirbo prie formuluočių.
„Todėl mums atrodo, kad esame labai geroje pozicijoje“, – dėstė K. Leavitt. Tuo pat metu ji pabrėžė, kad Vašingtonas nori susitarti dėl visų punktų.
„Žinoma, turėsime užtikrinti, kad su jais sutiktų ir kita šio karo šalis – rusai“, – kalbėjo K. Leavitt.
Paprašyta pakomentuoti, ar prezidentas Donaldas Trumpas palieka galioti ketvirtadienio terminą, atstovė pažymėjo, kad D. Trumpas nori, jog „šis susitarimas būtų sudarytas kuo greičiau, ir tiki, kad jo komanda daro viską, ką gali, kad jis pasiektų finišo tiesiąją“.
Kaip skelbta anksčiau, Amerikos žiniasklaida praėjusią savaitė pranešė, kad D. Trumpo administracija surengė slaptas konsultacijas su rusais, siekdama parengti naują planą karui Ukrainoje užbaigti. Pasak „Axios“, šį planą sudarė 28 punktai, jis buvo yra suskirstytas į keturias bendras kategorijas: taika Ukrainoje, saugumo garantijos, saugumas Europoje ir būsimi JAV santykiai su Rusija ir Ukraina.
Pasak žiniasklaidos pranešimų, pagal pradinį planą Kyjivas turėtų atsisakyti kontrolės Donbaso regionuose, sumažinti savo kariuomenę ir atsisakyti didelės dalies ginklų. Plane buvo numatyta perduoti likusias Donbaso teritorijas mainais už JAV saugumo garantijas Kyjivui ir Europai, tačiau mechanizmas, kuriuo tai būtų padaryta, aiškiai apibrėžtas nebuvo.
JAV įstatymų leidėjai sekmadienį teigė, kad jų pokalbio su Valstybės sekretoriumi Marco Rubio metu JAV taikos planą jis apibūdino kaip rusų „pageidavimų sąrašą“, o ne kaip tikrą Vašingtono pasiūlymą. M. Rubio vėliau tai neigė, pabrėždamas, kad „taikos pasiūlymą parengė Jungtinės Valstijos“.
Po sekmadienį vykusių Ukrainos ir JAV derybų M. Rubio teigė, kad D. Trumpo taikos planas yra grįstas Rusijos ir Ukrainos pasiūlymais ir svarstomas kaip derybų pagrindas.