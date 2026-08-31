 Zelenskis paskelbė apie naujas derybas su JAV prezidento atstovais

Zelenskis paskelbė apie naujas derybas su JAV prezidento atstovais

2026-08-31 10:35
Viljama Sudikienė (ELTA)

Ukrainos komanda rengiasi naujiems pokalbiams su JAV prezidento atstovais, daugiau informacijos tikimasi pirmadienį, sakoma sekmadienio vakarą prezidento svetainėje paskelbtame Volodymyro Zelenskio pareiškime.

<span>Zelenskis paskelbė apie naujas derybas su JAV prezidento atstovais</span>
Zelenskis paskelbė apie naujas derybas su JAV prezidento atstovais / Ukrainos prezidentūros nuotr.

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„Įvyko svarbių susitikimų – kartu su komanda ruošiamės naujiems pokalbiams su JAV prezidento pasiuntiniais. Daugiau informacijos bus pateikta rytoj. Darome viską, kad ateityje karas neliktų vienintelė išeitis“, – sakė V. Zelenskis.

Pasak jo, svarbu, kad „Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atvejų sutaptų su mūsų“. „Turėtume būti aktyvūs, ir būtent taip mes dirbame – aktyviai, be laisvų dienų“, – pridūrė prezidentas.

Praėjusią savaitę Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Johnas Ratcliffe'as nepaskelbto vizito Maskvoje metu pasiūlė surengti JAV prezidento Donaldo Trumpo, Ukrainos lyderio V. Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą, dedant pastangas užbaigti karą.

V. Zelenskis pareiškė, kad JAV informavo Ukrainos valdžią apie neseniai įvykusius susitikimus Maskvoje. 

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