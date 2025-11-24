 Zelenskis giria svarbius žingsnius taikos derybose

Zelenskis giria svarbius žingsnius taikos derybose

2025-11-24 12:28
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį po aukščiausiojo lygio susitikimo Ženevoje su JAV atstovais pagyrė „svarbius žingsnius“, tačiau kartu pareiškė, kad reikia padaryti daugiau, norint užbaigti beveik ketverius metus vykstantį karą, kurį sukėlė Rusijos visapusiška invazija.

„Koordinuojant žingsnius su JAV puse, mums pavyko išlaikyti itin jautrius punktus“, – Švedijoje surengtos virtualios konferencijos metu pažymėjo V. Zelenskis, tačiau pridūrė, kad „norint pasiekti realią taiką, reikia padaryti daugiau“.

Tuo tarpu Kremlius pirmadienį pareiškė, kad nebuvo informuotas apie savaitgalį Ženevoje vykusių JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnų derybų rezultatus.

„Negavome jokios informacijos“, – nurodė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Vis dėlto jis pridūrė, kad Kremliui žinoma apie JAV plano, kuriuo siekiama užbaigti karą prieš Ukrainą ir kurį Maskva buvo įvertinusi palankiai, „pakeitimus“.

