Zelenskis: Europos parama Ukrainos kovai reikalinga dar dvejiems–trejiems metams

Šie jo komentarai pasirodė antradienį.
„Tai dar kartą pabrėžiau visiems Europos lyderiams. Pasakiau jiems, kad nesiruošiame kovoti dešimtmečius, bet jūs turite parodyti, kad kurį laiką galėsite teikti stabilią finansinę paramą Ukrainai“, – teigė V. Zelenskis per susitikimą su žurnalistais.
„Būtent todėl jie turi omenyje šią 2–3 metų programą“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje Europos Komisijos (EK) pasiūlymą palaipsniui atblokuoti įšaldytą Rusijos turtą, kad būtų galima finansuoti Ukrainą.
Paragino D. Trumpą spausti Kinijai dėl paramos Rusijai
V. Zelenskis paragino savo kolegą iš JAV Donaldą Trumpą (Donaldą Trumpą) daryti spaudimą Kinijos lyderiui Xi Jinpingui (Si Dzinpingu), kad šis sumažintų paramą Rusijai.
„Manau, kad tai gali būti vienas iš (Trumpo) stiprių žingsnių, ypač jei po šio ryžtingo sankcijų žingsnio Kinija bus pasirengusi sumažinti importą“, – žurnalistams pareiškė V. Zelenskis.
Praėjusią savaitę D. Trumpas atsisakė planuoto aukščiausiojo lygio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir, pareiškęs, kad yra nusivylęs, jog Rusija nesustabdo savo puolimo, smogė Maskvai pirmuoju dideliu sankcijų paketu, nukreiptu prieš dvi svarbiausias naftos bendroves.
D. Trumpas ketvirtadienį Pietų Korėjoje turėtų susitikti su Xi Jinpingu. Tai bus pirmasis JAV ir Kinijos prezidentų susitikimas akis į akį nuo sausio, kai 79-erių respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus.