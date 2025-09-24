Zelenskis įvardijo, kuri šalis gali priversti Rusiją nutraukti karą

Taip jis kalbėjo po JAV raginimo Pekinui ir kitiems nustoti pirkti rusišką naftą.
Kinija nėra konflikto šalis, tačiau Kyjivas jau seniai skundžiasi, kad Pekinas tiekia Maskvai prekes, kurios gali būti panaudotos kare prieš Ukrainą, ir toliau perka rusišką energiją.
„Čia taip pat atstovaujama Kinijai, galingai šaliai, nuo kurios Rusija dabar visiškai priklauso“, – Tarybai, kurios nuolatinė narė yra Kinija, sakė V. Zelenskis.
„Jei Kinija tikrai norėtų, kad šis karas liautųsi, ji galėtų priversti Maskvą nutraukti invaziją. Be Kinijos Putino Rusija būtų niekas“, – pridūrė jis.
„Vis dėlto per dažnai Kinija tyli ir elgiasi atitolusiai, užuot aktyviai pasisakiusi už taiką“, – pabrėžė Ukrainos lyderis.
Pekinas griežtai neigia, kad tiekia Rusijai medžiagas, skirtas naudoti šios karui Ukrainoje, ir siekia save pateikti kaip nešališką tarpininką, pasirengusį padėti išspręsti konfliktą.
„Nuo pat pirmosios krizės dienos Kinija laikosi objektyvios, nešališkos pozicijos, raginančios nutraukti karo veiksmus ir pasisakančios už taikos derybas siekiant politinio susitarimo“, – sakė Kinijos ambasadoriaus prie JT pavaduotojas Geng Shuang (Geng Šuang).
Antradienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pavadino Kiniją ir Indiją „pagrindinėmis Rusijos karo Ukrainoje rėmėjomis“, nes jos toliau perka ir naudoja rusišką naftą.