Zelenskis EK vadovei: dabartinės derybos gali iš esmės pakeisti padėtį

Ukrainos prezidentas apie tai pranešė tinkle „Telegram“ paskelbtame įraše, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Turėjau labai šiltą ir gerą pokalbį su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Esu dėkingas už visą pagalbą, paramą ir didžiausią įsitraukimą ne tik šiais metais, bet ir nuo pačios Rusijos visapusiškos invazijos pradžios“, – sakė V. Zelenskis.
Jis priminė, kad Europos Vadovų Taryba (EVT) praėjusią savaitę priėmė sprendimą dėl 90 mlrd. eurų finansinės paramos Ukrainai 2026–2027 m.
„Labai vertiname tai, Europos Sąjunga tokiu būdu remia Ukrainą šią daugeliu atžvilgių lemiamą diplomatinę akimirką. Šiuo metu vyksta derybos, kurios gali iš esmės pakeisti padėtį, ir būtina užtikrinti tinkamą spaudimą Rusijai taikos labui – bendrą visų partnerių spaudimą“, – akcentavo prezidentas.
Pasak V. Zelenskio, pokalbio metu dėmesys taip pat buvo skiriamas paramos Ukrainos atsparumui ir jos pozicijų prie derybų stalo stiprinimo svarbai.
„Ir nors visas pasaulis jau laukia Kalėdų, mes nė dienai nenustojame dirbti siekdami bendro tikslo – pasiekti taiką ir užtikrinti saugumą“, – nurodė Ukrainos prezidentas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, EVT pirmininkas António Costa pranešė, kad ES lyderiai susitarė dėl 90 mlrd. eurų finansinės paramos Ukrainai 2026–2027 m.