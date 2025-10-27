Zelenskis per artimiausias dešimt dienų tikisi sulaukti taikos plano pasiūlymo

Sekmadienį duotame interviu Ukrainos prezidentas sakė, kad vadinamoji „Norinčiųjų koalicija“ (maždaug 35 šalių aljansas, kuriam vadovauja Didžioji Britanija ir Prancūzija) per ateinančią savaitę ar dešimt dienų parengs „keletą glaustų punktų“ būsimam taikos planui.
Visgi V. Zelenskis išreiškė skepticizmą dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino noro tokiam susitarimui pritarti.
Po „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimo praėjusį penktadienį Londone, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris taip pat minėjo, kad prie taikos plano yra dirbama.
Kalbos apie tokį taikos planą pasigirdo po JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimo įšaldyti karą Ukrainoje ties dabartine fronto linija: su šiuo reikalavimu sutiko tiek Ukraina, tiek jos rėmėjos Europoje.
Tačiau Maskva reikalauja, kad Ukrainos kariai visiškai pasitrauktų iš rytinės Donecko srities, kurią Rusija neteisėtai aneksavo 2022 m. ir kurios visiškos kontrolės jai iki šiol nepavyko užsitikrinti.
Pasak V. Zelenskio, siekiant priversti V. Putiną sėsti prie derybų stalo, būtinos papildomos sankcijos Rusijai ir ilgojo nuotolio raketos Ukrainai.