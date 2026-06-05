 Wadephulas ragina Putiną pradėti taikos derybas

Wadephulas ragina Putiną pradėti taikos derybas

2026-06-05 10:45
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadphulas primygtinai ragina Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pradėti derybas dėl taikos Ukrainoje – dalyvaujant europiečiams.

<span>Wadephulas ragina Putiną pradėti taikos derybas</span>
Wadephulas ragina Putiną pradėti taikos derybas / Scanpix nuotr.

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„Dabar metas sėsti prie derybų stalo, – sakė jis Meksike susitikęs su kolega iš Meksikos Roberto Velasco. – Manau, jog visi mato, kad konfliktas pasiekė etapą, kai jį būtina skubiai užbaigti“.

Stringant JAV tarpininkavimo pastangoms, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš tai laišku kreipėsi į V. Putiną, siūlydamas tiesiogines taikos derybas.

J. Wadephulas pasisakė už Vokietijos ir ES įtraukimą į derybinį sprendimą. Kalbama apie Europos žemyną, galimas saugumo garantijas Ukrainai ir stojimo į ES procesą – šiuos klausimus galima aptarti ir dėl jų derėtis tik su europiečiais ir per juos, teigė ministras.

„Todėl europiečiai turės dalyvauti šiose derybose“, – pabrėžė jis.

J. Wadephulas pridūrė, kad tokio dalyvavimo forma ir laikas gali būti nuspręsti bet kuriuo metu.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
derybos
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